48. İstanbul Müzik Festivali'nde Beethoven'a övgü

48. İstanbul Müzik Festivali’nin programı, 4 Şubat Salı sabahı Feriye’de Sinema Feriye Salonu’nda yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.

2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle insanlığın kültür mirasında önemli bir yer edinen Beethoven’ın ikonik eserlerine, yeni eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni projelere yer veriyor.

48. İstanbul Müzik Festivali programı, festivalin ana temasını destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”, “insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri görüşlü müzik dili” gibi bestecinin önemli yönlerini sunan alt temalar üzerinde kurgulandı. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran Cumartesi akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde verilecek.

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanmış olan 48. İstanbul Müzik Festivali, değeri neredeyse 40 yıl sonra anlaşılıp günümüzde en sık icra edilen keman konçertolarından biri haline gelen, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu, açılış konseri orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ve 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen performansıyla 2 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayacak.

İstanbul Müzik Festivali’nin artık bir gelenek haline gelen Müzik Rotası konserleri bu yıl mekânın ve zamanın ötesinde, dinleyicilerini müzikle örülü büyülü bir yolculuğa çıkarmak için Büyükada’da gerçekleştirilecek. Müzik Rotası’nın ilk durağı Anadolu Kulübü Sarı Köşk’te Avusturyalı yaylı çalgılar dörtlüsü Selini Quartet, Beethoven’ın op. 59 sayılı dörtlülerin ilkini seslendirecek. Rotanın ikinci durağı, 20. yüzyılın başında adaya sayfiyeye giden kalabalık Yahudi toplumu için inşa edilen Hesed Le Avraam Sinagogu’nda, viyolonselci Gökhan Bağcı ve flütçü Cem Önertürk bir araya geliyor. Müzik Rotası’nın üçüncü durağı San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde Ayşegül Koca ile uluslararası pek çok yarışmadan ödüllerle dönen kontrbasçı Evren Şen’in seslendireceği Latin ağırlıklı programın ardından, rotanın son durağı Anadolu Kulübü Terası’nda Hollanda Saksofon Sekizlisi'ni ağırlayacak.

1548’de kurulan ve Dünya Müzik Mirasını Koruma Ödülü almış ilk ve tek orkestra olan Staatskapelle Dresden, 45 yıldır dünya klasik müzik sahnesinin zirvesindeki yedi Grammy ödüllü sanatçı Emanuel Ax ile festivale konuk oluyor. Dünyanın en eski orkestralarından biri olan Staatskapelle Dresden her sezon yaklaşık 260 opera ve bale seslendiriyor; ayrıca senfonik konserler veriyor ve turnelere çıkıyor. Orkestra, Emanuel Ax ile çıktığı Akdeniz turnesi kapsamında 12 Haziran Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda festivalin konuğu olacak.

Ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından ve 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson’ın yanı sıra tenor Michael Schade solistliğinde Mahler’in “veda üçlemesi” olarak kabul edilen senfonilerinden Toprağın Şarkısı ile festivale konuk olacak. Toprağın Şarkısı, tenor ve alto yerine daha az seslendirilen tenor ve bariton versiyonuyla ve Thomas Hampson’ın yorumuyla 23 Haziran Salı akşamı Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda müzikseverlerle buluşacak.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası ile festivale görkemli bir kapanış yapacak. Yeni konser formatları ve sıra dışı projelerle dinleyicilerine sürekli ilham veren Berlin Konzerthaus Orkestrası, sezonluk 12 bin abonesiyle Avrupa’nın en büyük düzenli dinleyici kitlelerinden birine sahip. 1952’de Berlin Senfoni Orkestrası adıyla kurulan ve 2006’da bugünkü adını alan topluluk, Kurt Sanderling, Iván Fischer gibi isimlerin ardından bu sezon itibariyle Christoph Eschenbach’ın daimi şefliğinde uluslararası ününü pekiştiriyor.