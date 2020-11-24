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24.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

7 Tepe 7 Mekan Genç Edebiyat Festivali başladı

İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali önceki gün online olarak edebiyatseverlerle buluştu.

7 Tepe 7 Mekan Genç Edebiyat Festivali başladı

Her yıl İstanbul’un 7 farklı tarihî mekânında 7 farklı edebiyatçıyı okurlarla buluşturan festivalde bu yıl Buket Uzuner, Irmak Zileli, Alper Canıgüz, Mehmet Berk Yaltırık, Murat Gülsoy, Koray Sarıdoğan ve Kaan Murat Yanık yer alıyor.

Ağırlıklı olarak roman türü üzerinde durulan ve birer atölye niteliği de taşıyan bu yayınlarda yazarlar karakter oluşturma, olay örgüsü kurma gibi tecrübelerini de okurlarla paylaşıyor. Festival, İÜ Genç Yazarlar Kulübü’nün resmi Instagram hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilir.

 

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