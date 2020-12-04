Açık Radyo’ya ödül

Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk da ödül kitapçığı için yazdığı yazıda Açık Radyo’yu özetle şöyle anlattı: “Açık Radyo’nun en büyük başarısı özgürlüklerin özellikle siyasi özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu günümüz Türkiye’sinde bu küçük demokrasi ve açık düşünce adasını yaratmış olması ve onu incelikle besleyip korumuş olmasıdır. Bu adanın kendine göre bir kimlik ve ruhu vardır ve Açık Radyo’yu dinleyenler bu özgürlükçü çağdaş ruhu gururla benimserler.”



Türkiye’den daha önce Hasan Saltık, Halet Çambel ve Gülsün Karamustafa Prince Claus Ödülü’ne değer görülmüştü.



