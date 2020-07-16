Beykoz Kundura açılıyor

Beykoz Kundura, ilk konser etkinliğini gerçekleştireceği 25 - 26 Temmuz tarihinden eylül ayının sonuna kadar Boğaz kenarındaki açık alanında sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca, 7 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kundura Sinema ve MUBI Türkiye iş birliği ile Bir Yaz Gecesi Sineması açık hava film gösterimleri düzenlenecek. Beykoz Kundura, Bir Yaz Gecesi Sahnesi’nin açılışını yeni nesil Türkçe müziğin temsilcileri Chico, Hedonutopia, The Kites ve Undomondo ile 25 Temmuz’da yapacak. Sahne programının 26 Temmuz’da gerçekleşecek ikinci gününde ise melodik tekno tarzda çalan DJ Büber, groove, house ve caz notalarını DJ kabininde bir araya getiren Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin ve trompetçi Barış Demirel canlı performansı yer alıyor.