BİFO Camille Thomas'ya eşlik ediyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Şubat ayında da canlı konser yayınlarıyla dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Onursal şef Gürer Aykal’ın yöneteceği şubat ayının ilk BİFO konseri, klasik müziğin üç ustasından seçkilerle viyolonselci Camille Thomas’ı ağırlıyor.

Paris, Berlin ve Weimar gibi müziğin önemli merkezlerinde eğitim alan Camille Thomas, başta Fransa ve Belçika olmak üzere Avrupa’daki seçkin orkestralarla konserler vermiş yıldız bir sanatçı. Konser programının yoğunluğunun yanı sıra albüm kayıtlarına da titizlikle zaman ayıran Thomas, BİFO konserinde, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Robert Schumann’ın konçerto repertuvarına kazandırdığı nadir incilerden biri olan La minör Konçerto’sunu seslendirecek.

BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetiminde gerçekleşecek konser, geçtiğimiz ay yitirdiğimiz ve Türkiye’de çağdaş müziğin üretimi ve eğitimi üzerine yeri doldurulamayacak emekler vermiş olan değerli bestecimiz ve eğitmenimiz Muammer Sun’un Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı ile başlayacak.

4 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te yayınlanacak konser öncesinde, saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Ünlü kemancı Midori, borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarına şubat ayında da devam ediyor. 7 Şubat Pazar günü 11.30’da yayınlanacak konserde, yorumlarıyla nefes kesen keman virtüözü Midori’yi ağırlıyor.

İlk konserini henüz 11 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası ile veren ve dünyanın en başarılı kemancılarından biri olarak kabul edilen Midori’ye hem senfonik hem de opera yapıtlarını kapsayan geniş repertuvarı ile kendi neslinin en yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Nayden Todorov yönetimindeki BİFO eşlik edecek.

Todorov’un şeflik kürsüsünde yer alacağı konser öncesi kaydında Nisan Ak, keyifli sohbetiyle dinleyicilere seslenecek.

Müziğin Tüm Renkleri, Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 5 Şubat Cuma günü saat 23.00’te ANDRRA özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

4 Şubat 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Gürer Aykal şef

Camille Thomas viyolonsel

SUN Demet - Yaylı Çalgılar İçin Oyun Havası

SALIERI Prima La Musica e Poi Parole Uvertürü

MOZART Der Schauspieldirektor Uvertürü, KV 486

SCHUMANN Viyolonsel Konçertosu, La minör, Op. 129 ●

PROKOFIEV 1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

7 Şubat Pazar 11.30

NAYDEN TODOROV şef

MIDORI keman

MENDELSSOHN Hebrid Adaları, Op. 26

MENDELSSOHN Keman Konçertosu, Mi minör, Op. 64

ŞOSTAKOVİÇ Do minör Oda Senfonisi, Op. 110 (8. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nden orkestra düzenlemesini yapan: Rudolf Barschai)