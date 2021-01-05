BİFO'dan Yeni Yıl Konseri!

BİFO bir yeni yıl konserinde daha dinleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 7 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Borusan Klasik’ten canlı yayınlanacak konserde BİFO'yu 20. yüzyıl repertuvarı ve özellikle Bartók konusundaki uzmanlığıyla tanınan orkestra şefi Gábor Káli yönetecek.

Musikverein ve Salzburg Festspiele’nin aranan yüzlerinden biri olan Kali ve BİFO, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile yaptığı ilk solo konserinin ardından eleştirmenlerce “olağanüstü çekici” ifadelerini içeren övgüler toplamış olan solist kemancı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek.

Efsane Fransız kemancı Maurice Hasson’un mirasçısı olarak tanınmasının ardından başarılarıyla New York, Londra ve Paris'te ayakta alkışlanan solist kemancı Giovanni Guzzo’nun BİFO ile vereceği bu muhteşem konserde yeni yılı umutla karşılarken 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtları dinleyicilere sunulacak. Saat 13.40’ta Borusan Klasik’te başlayan konser öncesi söyleşilerde ise Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Borusansanat.tv Yayın Hayatına Başladı!

Borusan Sanat, 3 Ocak tarihi itibarıyla yayın hayatına başlayan borusansanat.tv ile yeni yıla merhaba dedi. borusansanat.tv, izleyicileri ücretsiz konser kayıtlarıyla buluştururken, aynı platformda yayınlanacak birçok konser merak uyandırıyor.

Klasik Her Yerde!

“Borusan Müzik Evi” ise takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 8 Ocak Cuma günü saat 23.00’te Deniz Mahir Kartal özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak. “Borusan Müzik Evi”, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma 12.00’de tekrar yayınlarıyla Borusan Klasik’te.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

7 Ocak 2021 Perşembe

14.00, Borusan Klasik

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Gábor Káli şef

Giovanni Guzzo keman ●

ROSSINI: İpek Merdiven Uvertürü

SAINT-SAËNS: Giriş ve Rondo Capriccioso, La minör, Op. 28 ●

ÇAYKOVSKİ: Yaylı Çalgılar için Serenad, II. Bölüm: Vals

DELIBES: Sylvia balesinden, variation dansée, “Pizzicati”

RAVEL: Le Tombeau de Couperin’den: II. Forlane ve IV. Rigaudon

BARTÓK: Rumen Halk Dansları, Sz. 56, BB 68

SARASATE: Zigeunerweisen ●

STRAUSS J. II: Perpetuum mobile, Op. 257

STRAUSS J. II: Tritsch Tratsch Polka, Op.214

STRAUSS J. II: Champagner Polka, Op. 211

BRAHMS: Macar Dansları, No.5: Schmeling