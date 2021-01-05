BİFO'dan Yeni Yıl Konseri!
Borusan Klasik’te canlı konser yayınları yeni yılda da devam ediyor. 2021’in radyodan yayınlanacak ilk konseri, 7 Ocak Perşembe saat 14.00’te dinleyicilerini bekliyor. Gábor Káli’nin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) yöneteceği bu konserde, topluluk keman sanatçısı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek.
BİFO bir yeni yıl konserinde daha dinleyicileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. 7 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Borusan Klasik’ten canlı yayınlanacak konserde BİFO'yu 20. yüzyıl repertuvarı ve özellikle Bartók konusundaki uzmanlığıyla tanınan orkestra şefi Gábor Káli yönetecek.
Musikverein ve Salzburg Festspiele’nin aranan yüzlerinden biri olan Kali ve BİFO, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile yaptığı ilk solo konserinin ardından eleştirmenlerce “olağanüstü çekici” ifadelerini içeren övgüler toplamış olan solist kemancı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek.
Efsane Fransız kemancı Maurice Hasson’un mirasçısı olarak tanınmasının ardından başarılarıyla New York, Londra ve Paris'te ayakta alkışlanan solist kemancı Giovanni Guzzo’nun BİFO ile vereceği bu muhteşem konserde yeni yılı umutla karşılarken 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtları dinleyicilere sunulacak. Saat 13.40’ta Borusan Klasik’te başlayan konser öncesi söyleşilerde ise Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.
Borusansanat.tv Yayın Hayatına Başladı!
Borusan Sanat, 3 Ocak tarihi itibarıyla yayın hayatına başlayan borusansanat.tv ile yeni yıla merhaba dedi. borusansanat.tv, izleyicileri ücretsiz konser kayıtlarıyla buluştururken, aynı platformda yayınlanacak birçok konser merak uyandırıyor.
Klasik Her Yerde!
“Borusan Müzik Evi” ise takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 8 Ocak Cuma günü saat 23.00’te Deniz Mahir Kartal özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak. “Borusan Müzik Evi”, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma 12.00’de tekrar yayınlarıyla Borusan Klasik’te.
Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.
CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik
7 Ocak 2021 Perşembe
14.00, Borusan Klasik
13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali
Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Gábor Káli şef
Giovanni Guzzo keman ●
ROSSINI: İpek Merdiven Uvertürü
SAINT-SAËNS: Giriş ve Rondo Capriccioso, La minör, Op. 28 ●
ÇAYKOVSKİ: Yaylı Çalgılar için Serenad, II. Bölüm: Vals
DELIBES: Sylvia balesinden, variation dansée, “Pizzicati”
RAVEL: Le Tombeau de Couperin’den: II. Forlane ve IV. Rigaudon
BARTÓK: Rumen Halk Dansları, Sz. 56, BB 68
SARASATE: Zigeunerweisen ●
STRAUSS J. II: Perpetuum mobile, Op. 257
STRAUSS J. II: Tritsch Tratsch Polka, Op.214
STRAUSS J. II: Champagner Polka, Op. 211
BRAHMS: Macar Dansları, No.5: Schmeling