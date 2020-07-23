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23.07.2020 - 18:21 |

BİSSE “Adaia Göcek Konserleri” Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile başlıyor

BİSSE, denizlerin esintilerini desenlerine taşıyan yeni koleksiyonu “Marine” ile Göcek’te yalnızca teknelerle ulaşılabilen Adaia Göcek’te bir dizi konser düzenleyecek. İlk Sahne, Ayhan Sicimoğlu’nun

BİSSE “Adaia Göcek Konserleri” Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile başlıyor

BİSSE, Adaia Göcek’teki konserlerine 2 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ın sahne almasıyla başlayacak.

İş dünyası, medya ve cemiyet hayatından önde gelen isimlerin katılımıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Adaia Göcek’te yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti sunacak.

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