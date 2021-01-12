Borusan Sanat çevrimiçi konserlere devam ediyor

Borusan Klasik’te canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşan BİFO, 2021 yılının ikinci konserinde muhteşem bir 20. yüzyıl repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefliğini yürütmekte olan Cemi’i Can Deliorman’ın BİFO’yu yöneteceği yılın ikinci radyo konserinde, geride bıraktığımız yüzyılın dönüm noktalarını belirleyen bestecilerden bir seçki sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın en genç şefi olan Cemi’i Can Deliorman’ın yönetiminde; 20. yüzyıla derin izler bırakan Stravinsky, Schönberg ve Ligeti’nin yapıtlarından bir seçkinin sunulacağı konser Borusan Klasik’ten canlı yayınlanacak. 14 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak konser öncesinde, saat 13.40’ta müzik yazarı Serhan Bali dinleyicilerle bir araya gelecek.

Borusan Quartet borusansanat.tv’de!

3 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayan borusansanat.tv, izleyicileri çevrimiçi ücretsiz konser kayıtlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 17 Ocak Pazar günü 11.30’da yayınlanacak sıcak ve samimi dörtlü Borusan Quartet’in yer aldığı kayıt, büyük besteci Beethoven’a bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bestecinin her döneminden incelikle seçilmiş yaylı çalgılar dörtlüleri izleyicileri Beethoven’ın üretim dünyasına çağırıyor. “Tamamıyla Beethoven” adını taşıyan bu konserin, konser öncesi kayıdında ise genç ve başarılı şef Nisan Ak, keyifli sohbetiyle izleyicilere seslenecek.

“Borusan Müzik Evi”, Borusan Klasik’te Takipçilerine Renkli Programlar Sunuyor

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 15 Ocak Cuma günü saat 23.00’te Jonah Parzen Johnson özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak. “Borusan Müzik Evi”, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma 12.00’de tekrar yayınlarıyla Borusan Klasik’te.