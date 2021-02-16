Borusan Sanat'ta bu hafta "Kahramanın Yolculuğu"

Borusan Klasik’te canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşmaya devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni konserinde Stanislav Kochanovsky yönetimiyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Dünyanın saygın müzik otoriterleri tarafından övgüyle karşılanan Kochanovsky dinleyicilerine sunacağı bu konserde, maceracı ruhunu yaşattığı müziğini, repertuvara kattığı eşsiz serenatlarıyla taçlandıran Dvořák’ın yapıtlarıyla buluşturacak.

18 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te yayınlanacak konser öncesinde saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Patrick Hahn, borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarını yayınlamaya devam ediyor. 21 Şubat Pazar günü 11.30’da yayınlanacak “Kahramanın Yolculuğu” başlığını taşıyan konserde, Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, 1970’lerin sonunda Arvo Pärt’in müzik dilini müjdeleyen en önemli eserlerden biri olan Benjamin Britten’ın Anısına Cantus’u seslendirecek.

BİFO, son beş yıl içerisinde Viyana Senfoni Orkestrası, Camerata Salzburg, Bavyera Devlet Operası, Münih Filarmoni Orkestrası gibi Avrupa’nın önde gelen toplulukları ile çalışmış olan Hahn yönetiminde, Beethoven’ın dehasına göre kahramanlığın tasviri olan “Eroica” başlıklı 3. Senfoni’si ile gecenin programını noktalayacak.

Müziğin tüm coşkusu, Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 19 Şubat Cuma günü saat 23.00’te fagot sanatçısı Burak Özdemir’in, daha önce 31 Temmuz’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

18 Şubat 2021 Perşembe 14.00

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Stanislav Kochanovsky şef

DVOŘÁK Yaylı Çalgılar için Serenad, Mi Majör, Op. 22

DVOŘÁK Üflemeli Çalgılar için Serenad, Re minor, Op. 44

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

21 Şubat Pazar 11.30

“Kahramanın Yolculuğu”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Patrick Hahn şef

PÄRT Benjamin Britten’ın Anısına Cantus

BEETHOVEN 3. Senfoni, Mi bemol Majör, Op. 55, “Eroica”