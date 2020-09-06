British Museum Hokusai’nin 103 eserini aldı

Artnews’te yer alan habere göre 1948’den bu yana ilk kez geçen yıl Paris’te ortaya çıkan çizimler, 1829 yılında “Great Picture Book of Everything” isimli daha önce yayımlanmamış bir kitap için yapılmıştı. Hokusai’nin bu çizimleri, Paris’te ortaya çıkmadan önce Fransa’da özel bir koleksiyonda tutuluyordu. The British Museum, eserleri, Birleşik Krallık’taki Ulusal Sanat Fonu’ndan aldığı hibeyle satın aldığını açıkladı. Müze, eserleri kurumun internet sitesi üzerinden sanatseverlerle de paylaştı.



