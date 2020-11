İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr



"Her Yer Her Yerde" diyorsunuz. Artweeks@Akaretler'deki ikinci kişisel serginizin ismi bu. Buradan başlamak istiyorum. Sanatseverleri nasıl bir sergi karşılıyor?

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Artweeks@Akaretler kapsamında ben de "Her Yer Her Yerde" adını taşıyan sergimle yer aldım. Neden böyle bir isim? Çünkü şu anda hepimiz, her yerdeyiz. Çok farklı bir dönem geçiriyoruz. Hepimizin ruh halini, hepimizin yaşam şeklini yansıttığı için bu ismi tercih ettim. Hayatımızda yaşadığımız bu farklılıklardan sonra geriye bir dönüş olmayacağını düşünüyorum. Bundan sonraki hayatımızda başka bir şekilde kabullenip yaşayacağımız yeni olgular ortaya çıktı. Bunların hepsi benim sanatıma da yansıdı. Geçen yıl ilk kişisel sergimi açmıştım. Geçen yılki sergimde fazlasıyla inşaat malzemelerini kullanmıştı. Çekiçler, bıçaklar, led ışıklar, şeritler, kapaklar hepsini kullandım ve çok ilgi çekti. Fakat bu yıl çalışmalarım pandemiyle birlikte yalınlaşmaya başardı. Kendimi sorgulamaya başladım.

Pandemi ve o bahsettiğiniz sorgulama kısmına gelmek istiyorum. Bu süreç hayatın her alanını etkiledi. Bu süreç eserlerinize nasıl yansıdı? Dışarıdan bir göz olarak bunu nasıl yorumlarsınız?

Sergi çok renkli. Rengârenk bir sergi. Evet, pandemiyi hem iş hayatında hem de sanatta fazlasıyla hissettik. Pek çok konuda hevesimiz kursağımızda kaldı. Ama tekrardan çalışmaya başladık. Bütün bu belirsizliklerden ötürü hepimiz kendimizle yüzleştik. Ne yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Neden bu kadar koşturuyoruz? Ne bekliyoruz? Bu soruları çok irdeledik. Benim de bunları düşünmek için çok zamanım oldu. Arkasından da bu durum tablolara yansıdı. İçimdeki istek, ümit, sevinç ortaya bu çalışmaları çıkarttı.

Bu süreçte imza attığınız tablolardaki renklerin kullanımlarının sembolik anlamları var mı?

Tamamen içgüdüsel. Zaten bir tabloyu resmetmeye başlarken o an içimin sesini dinliyorum. Bu durum renkler için de geçerli.

Siz bir iş kadını olarak da Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısısınız. Aynı zamanda Artweeks@Akaretler'in arkasındaki isimsiniz. Etkinliğin gelecek yllardaki çalışmaları neler olacak? Bir öngörünüz var mı?

Bu pandemi süreci gösterdi ki hepimizin sanata çok ihtiyacı var. Bunu da sergiyi ziyaret edenlere bakarak da yorumluyorum. Artweeks@Akaretler'e sadece geçtiğimiz cumartesi binlerce ziyaretçi geldi. Çok büyük bir rakam bu. Gençlerin ağırlıkta olduğunu görüyorum. Gençler o kadar duyarlı ki bu işlere... Keza anne ve çocuklar da öyle. Gelip soru sormalarında çok büyük zevk aldım. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum; yakın gelecekte sanat çok daha büyük önem kazanacak. Hepimizin sanatın bir yerinden, bir şekilde daha farklı tutacağımızı görüyorum. Çünkü sanat öyle bir şey ki kimsenin anlayamadığı, kimsenin düşünemediği, kendisine ifade edemediği şeyleri yapıtlarla ortaya koymak mümkün. Bu bir toplumsal mesaj olabilir ya da insanın kendisiyle ilgili bir şey de olabilir. Dolayısıyla topluma da kendimize de faydası çok büyük.

Bundan sonraki süreçte resim konusunda nasıl bir yolda ilerlemeyi düşünüyorsunuz?

Allah'a çok şükür yaptığım her işte belirli bir noktaya kadar geldim ve belirli hedeflerime ulaştım. Az önce de belirttiğim gibi resme çok farklı hikâyelerle başladım. "Neden" arayışıyla başladım. Benim böyle bir görevim olaması gerektiğine karar verdim. Bu resimlerden elde edilen gelirin çocukların eğitimine bir katkısı olmasını istedim. Geçen yıl TESYEV ile bir çalışma yaptık. İki yıldır bütün sergi gelirleri oraya gidiyor. Bir diğer hedefim de yurt dışında sergi açmak. Böylece tabloları çok daha farklı rakamlara ilgilisine sunabileceğim. Bu sayede bugün 20 çocuk okuyabiliyorsa o zaman 50 çocuk burslardan faydalanabilecek. En büyük hedefim bu. Yurt dışında da ne kadar çok sergi yapabilrsem, Türkiye'de ne kadar çok çocuğa dokunabilirsem o kadar mutlu olacağım.