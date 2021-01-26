Can Bonomo: Normalin kendisini Ã¶zledim

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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DÃ¼nyanÄ±n neredeyse tamamÄ± kapÄ±larÄ± kapattÄ±. Ä°Ã§ine Ã§ekildi. Nisan'da Instagram Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z canlÄ± yayÄ±nda geleceÄŸe dair umut taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ifade etmiÅŸtiniz. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n artÄ±k bir hayli sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir vaziyette beklediÄŸi o gÃ¼zel gÃ¼nlere yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yor musunuz?

Elbette inanÄ±yorum. Aksi halde yaÅŸamak ne kadar zor olurdu. GeleceÄŸe umutla bakmak lazÄ±m. Ã‡aÄŸlar boyunca insanoÄŸlu nice badireler atlatmÄ±ÅŸ, nice zorluklarla sÄ±nanmÄ±ÅŸ. Bu da bizim sÄ±navÄ±mÄ±z. Karamsar olmak zamanÄ± yavaÅŸlatmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramaz. Kara bir bulut gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m bu meseleyi. DÃ¼nya dÃ¶nÃ¼yor; elbet geÃ§ip gidecek.

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2020'ye "Yine KarÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak" ÅŸarkÄ±sÄ± ile veda ettin. SÃ¶zlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir hikÃ¢ye anlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Zira bazÄ± ÅŸarkÄ± sÃ¶zlerinde de daha ÅŸiirsel bir yÃ¶n de fark ediliyor. ÅžarkÄ±ya imzasÄ±nÄ± atan isim olarak sen nasÄ±l tanÄ±mlÄ±yorsun?Â

â€˜â€™Yine KarÅŸÄ±laÅŸÄ±rsakâ€™â€™ bu sene Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m tek hikaye temelli ÅŸarkÄ± oldu. Buna yazmaya baÅŸlamadan Ã¶nce karar vermedim. â€˜â€™GÃ¼neÅŸâ€™â€™in bu denli imgesel, â€˜â€™Sen BunlarÄ± Duymaâ€™â€™nÄ±n bu denli rastlansal ve ÅŸiirsel olmasÄ±nÄ± da Ã¶nden hesaplayarak yapmamÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°skeletini oluÅŸturduktan sonra ÅŸarkÄ±nÄ±n gitmek istediÄŸi yere gitmesini izlemek, bir takÄ±m girileri yazma eyleminin kendisine emanet etmek daha Ã§ok hoÅŸuma gidiyor. BÃ¶ylelikle daha Ã¶zebir daha eÅŸsiz ÅŸarkÄ±lar oluÅŸturduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â







Â Yine KarÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak ÅŸarkÄ±na performans aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir klip de geldi. ÅžarkÄ±nÄ±n kayÄ±t sÃ¼reci ve klipte kimlerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±n? SanÄ±rÄ±m Ã¶nceki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan da aÅŸina olduÄŸumuz isimler var.

10 senedir aynÄ± ekiple Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Klibi ÅŸarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemelerini de Ã¼stlenen Can Saban Ã§ekti. Pandemi hasebiyle yaratÄ±cÄ± sÃ¼reÃ§te her zamanki kadar esnek olamamÄ±za raÄŸmen kÄ±sÄ±tlÄ± imkanla harika bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Performans sahnelerini Saban ve prodÃ¼ksiyon amirimiz (aynÄ± zamanda bir davulcu olan) Ã‡aÄŸrÄ± ile oynadÄ±k. BaÅŸrolde eski ev arkadaÅŸÄ±m Ferhat Zamanpur ve Ã§ok sevgili eÅŸi Eda Zamanpur eÅŸlik etti bizlere.Â

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MÃ¼zik yapmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ziÄŸi takip eden bunun Ã¼stÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼nen de biri olarak sorum yine iÃ§inde bulunduÄŸumuz dÃ¶neme dair olacak. Bu sÃ¼reÃ§te konuÅŸtuÄŸum pek Ã§ok mÃ¼zisyen, yeni beste yaparken iÃ§inde bulunduÄŸumuz bu sÃ¼reÃ§te kaÃ§Ä±nÄ±lmaz biÃ§imde etkilendiklerini ifade ettiler. Bu sÃ¼reÃ§, sÃ¶z ve bestelerine etki etti mi?Â

Onca kaygÄ±nÄ±n arasÄ±nda ''Yazar tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±â€™â€™ denilen illete teslim olmamak Ã§ok zor olurdu. Pandemi Ã¶ncesinde de, hatta yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mdan beri dÃ¶nem dÃ¶nem mustarip olduÄŸum bir meseledir bu. Ara ara tÄ±kanÄ±rsÄ±n, ne olduÄŸunu anlamadan geÃ§ip gider. Yazmak, koÅŸulsuz odaklanmayÄ± gerektiren bir hadise. Mutsuzken, dÃ¼ÅŸÃ¼nceliyken, aklÄ±nda binbir tÃ¼rlÃ¼ baÅŸka ÅŸey varken icra etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. DÃ¼nya pandemi gibi kocaman bir sÄ±nava tabi tutulurken odaklanmak da Â oldukÃ§a zor oldu. AlÄ±ÅŸtÄ±k, geÃ§ip gitti. Bu sadece mÃ¼zisyenlerin ya da yazarlarÄ±n sÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bir mesele de deÄŸildir eminim. Taksi ÅŸofÃ¶rleri de arabalarÄ±nÄ± kullanÄ±rken binlerce baÅŸka ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, masa baÅŸÄ± iÅŸi yapan insanlar da gÃ¼n iÃ§erisinde ekranlarÄ±na boÅŸ boÅŸ bakÄ±yorlardÄ±r.Â

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"MÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n altyapÄ±sal sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk"

Bu sÃ¼reÃ§ seyahatleri, futbol maÃ§larÄ±nÄ± bile uzun bir sÃ¼re sekteye uÄŸratmÄ±ÅŸken mÃ¼zik, dijital platformlarda dahi olsa yine de bir ÅŸekilde devam etti. "MÃ¼zik iyileÅŸtirir" mottosuyla hareketle onlarca konser gerÃ§ekleÅŸti. Ancak bunlar mÃ¼zisyenlere maddi anlamda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ pek de olmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikÃ¢r. Online konserler hakkÄ±nda neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun?Â

MÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n altyapÄ±sal sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk. MutluluÄŸumuzda da mutsuzluÄŸumuzda da bizi yalnÄ±z bÄ±rakmayan mÃ¼ziÄŸin ''iyi gÃ¼n dostu'' olduÄŸumuz gerÃ§eÄŸiyle yÃ¼zleÅŸtik. Yutmak iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k haplar bunlar. UmarÄ±m gÃ¼zel gÃ¼nler geri geldiÄŸi zaman hayatta kalabilmiÅŸ performans merkezleri olur. O Ä±ÅŸÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼k sahneleri kuran, gÃ¶rkemin arkasÄ±nda kan ter iÃ§erisinde emek veren iÅŸÃ§iler hala mesleklerini icra ediyor olurlar. Aksi halde online konser alternatif Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, tek Ã§Ã¶zÃ¼m haline gelecek. Â

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Bir mÃ¼zisyen olarak eski normale dair en Ã§ok Ã¶zlediÄŸiniz ÅŸey nedir?Â

ArkadaÅŸlarÄ±ma sarÄ±lmayÄ±, sahneye Ã§Ä±kmayÄ±, maskesiz dolaÅŸmayÄ±. Normalin kendisini Ã¶zledim.

Sinema bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu birisiniz. Kendi ÅŸarkÄ±nÄ±za da klip Ã§ektiniz. Ki geÃ§miÅŸte kliplerinizde Can Saban ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z aÄŸÄ±rlÄ±kta. Video dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde sinemaya dair bir ÅŸeyler de kafanÄ±zda var mÄ±?Â

Okuldan mezun olduktan sonra sinemayÄ± tam manasÄ±yla bÄ±rakmÄ±ÅŸ sayÄ±lmam. Hala bir senaryo danÄ±ÅŸmanlÄ±k ekibinde aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bir noktada kendi iÅŸlerimi Ã§ekmek istiyorum. Daha Ã¶nce kendime Ã§ektiÄŸim videolar bu muhtemel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n provalarÄ±ydÄ±. Ã‡ok keyif alÄ±yorum setlerden. Beni bu kadar mutlu eden bir ÅŸeye daha fazla adÄ±m atmamam kendime haksÄ±zlÄ±k olur. Ne zaman, nasÄ±l ve ne yapacaÄŸÄ±ma henÃ¼z karar vermedim ki bu arayÄ±ÅŸÄ±n iÃ§erisinde olmak iÅŸin en zevkli kÄ±smÄ± zaten.

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ÃœÃ§ ÅŸiir kitabÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸimdi yeni yÄ±la dijital bir platformda Oyunlar Holding programÄ±yla merhaba dediniz. Dikkat Ã§ekici ve takdir edilesi bu Ã¼retkenliÄŸin arkasÄ±ndaki temel motivasyon nedir?Â

Temel motivasyon neÅŸe. Oyunlar Holding ve ÅŸiir gece ve gÃ¼ndÃ¼z kadar farklÄ± iki disiplin hayatÄ±mdaki. Ä°kisi de bana sadece neÅŸe veriyor. Åžiire dair kendime verdiÄŸim sÃ¶zlerin hepsini tuttuÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Harvard Ãœniversitesiâ€™nin Online EÄŸitim programÄ±yla â€˜â€™Amerikan Åžiiriâ€™â€™ mezunu oldum. En son Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m kitap â€˜â€™Parya Komaâ€™â€™ Yunus Emre Åžiir Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Hala aylÄ±k dergilere kÃ¶ÅŸe yazmaya devam ediyorum. Yazmak meÅŸakkat ve disiplin isteyen bir mesele. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n arasÄ±nda Â insan nefes alabileceÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k boÅŸluklara ihtiyaÃ§ duyuyor. â€˜â€™Oyunlar Holdingâ€™â€™ ile kendi boÅŸluÄŸumu kendim yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â Elbette mÃ¼zik ve ÅŸiir bana daha nihai daha onulmaz bir keyif veriyor ama haftanÄ±n bir gÃ¼nÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±mla buluÅŸup saÃ§malamaya, gÃ¼lmekten yere dÃ¼ÅŸmeye de Ã§ok ihtiyacÄ±m var. RÃ¶portaj buraya kadar okuyan arkadaÅŸlara da naÃ§izane tavsiyem; tam anlamÄ±yla ''saÃ§ma sapan'' bir ÅŸey izlemek ve gÃ¼lmekten yere dÃ¼ÅŸmek istiyorsanÄ±z Gain Medyaâ€™da â€˜â€™Oyunlar Holdingâ€™â€™i izleyebilirsiniz.Â