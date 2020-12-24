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24.12.2020 - 11:07 |

Çevrimiçi yeni yıl konserleri

Şişli Belediyesi’nin her yıl açık havada düzenlediği geleneksel yılbaşı konserleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ‘çevrimiçi’ olacak. Leman Sam, Vedat Sakman, Mazlum Çimen ve Dolunay Obruk’un verdiği konserler, yeni yıl coşkusunu dört gün boyunca evlerinize taşıyacak.

Çevrimiçi yeni yıl konserleri

Her yıl İstanbulluların yeni yılı karşılamak için heyecanla beklediği ve kent yaşamında bir klasik haline gelen Şişli Belediyesi’nin geleneksel yeni yıl programı, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortama taşındı. Belediyenin, ‘2021 Yeni Yıl Programı’ kapsamında Leman Sam, Vedat Sakman, Mazlum Çimen ve Dolunay Obruk’un vereceği konserler, yeni yıl coşkusunu bu kez İstanbulluların evlerine taşıyacak.

Konserler, 31 Aralık itibariyle Şişli Belediyesi’nin YouTube kanalında yayınlanacak ve 3 Ocak‘a kadar, 4 gün boyunca İstanbul ile birlikte dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Şişli Belediyesi’nin pandeminin başından bu yana düzenlediği dijital kültür-sanat etkinlikleri, 2021 yılında da davam edecek. Çok sesliliği gözeten anlayışla sanatçıları, sanat topluluklarını ve kültür üreticilerini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Şişli Belediyesi’nin kültür-sanat programlarını belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebilir, konser kayıtlarına ise belediyenin Youtube kanalından ulaşmak mümkün.

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