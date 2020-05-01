Doğan Duru'dan yeni klip

Doğan Duru’ya 5 gün gibi kısa bir sürede, Dut parçası eşliğinde salgın sebebiyle evde kalanların çektiği, toplam süresi 12 saati aşan 951 video geldi ve bu videoların kurgusu Kerem Aykıl tarafından hazırlandı.

Yönetmenliğini Eyde Kalanlar ve Kerem Aykıl’ın yaptığı Dut’un video klibinde Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu gibi tanıdık isimlerde rol aldı.

Görsel zenginliği ile dikkat çeken Dut şarkısının video klibi 30 Nisan Perşembe günü yayına girdi.

Epoch’ta, müzik dünyasının sıra dışı gruplarından Redd’in solisti, şarkı yazarı ve bestecisi Doğan Duru’nun tamamı kendisine ait 11 şarkı bulunuyor.

Prodüktörlüğünü Duru’nun yaptığı albümün Hayyam stüdyolarında gerçekleşen kayıtlarında, dört parçanın davullarında Berke Özgümüş imzası var. Diğer tüm enstrümanların yanı sıra “Epoch”un tüm parçalarının düzenlemesi ve mix’i de Duru’ya ait.

Elektronik ve akustik sound’ların iç içe olduğu, çok melodili ve çok katmanlı şarkıların dinleyicilerin eskiye ait hislerini tetikleyeceği “Epoch”, bir ‘yarın’ olduğunu da asla unutturmayacak temalarla süslü. “Epoch”un kapak resmi Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor.