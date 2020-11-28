Ece Barak yeni teklisini yayımladı

Ece Barak, ‘Anılar’ isimli teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Yükselişine ve aralıksız üretimine devam eden başarılı ses, bu şarkıyı geçmişte yayınladığı ‘Uzak’ ile hemen hemen aynı dönemlerde yazmış. ‘Anılar’ aslında Uzak’a bir gönderme olacak şekilde ‘Uzak dursun dedikçe daha çok çekildim içine’ diyerek başlıyor ve Ece Barak o süreci şu şekilde anlatıyor: “Uzak, inanılmaz kendimden emin ve nefret dolu duygularla beni üzen insana “Uzak dursun!” diye isyan ettiğim bir şarkıydı. Anılar ise Uzak’ı yazdıktan hemen sonra belki de sadece birkaç gün içinde tekrardan büründüğüm kırılgan ruh haliyle ortaya çıktı. O dönem bu ironi beni çok etkiledi. İnsan daha dün böyle kendinden emin; böylesine kızgınken, aklına gelen saniyelik bir “an” ile nasıl da dağılabiliyordu? Bütün anılarla, o anıların hissettirdikleriyle ve çekilmesi gereken acılarla barışmak gerek diye düşünüyorum, iyileşmek ancak böyle mümkün. ‘Anılar’ da işte benim yüzleştiğim ve iyileştiğim şarkım. Bu yüzden yazdığım ilk günden beri çok seviyorum. Yazdıktan sonra Uzak’tan ne kadar farklı hissettirdiğini fark ettim ve işte bu nedenle yayın tarihlerinin arası da böyle açık oldu. İyileşmeyi kızgın olmaktan kesinlikle daha çok sevdim.”

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