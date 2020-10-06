En çok izlenen dizi Sloborn oldu

Eylül ayında TV+’ın en çok izlenen dizisi olan ‘Sloborn’, günümüze damga vuran koronavirüs salgınına benzer konusu ile seyircilerin ilgisini çekiyor. Almanya-Danimarka ortak yapımı olan ve bir salgın hastalığın yayılmasını anlatan ‘Sloborn’, içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından ilham alan bir yapım gibi gözükse de geçen sene çekildi. Dizide, güvercinlerden yayılan bir grip hastalığının Kuzey Denizi’nde yer alan Sloborn adasına kadar ulaştığı ve ada sakinlerini nasıl etkilediği anlatılıyor. Temasın ölüme yol açtığı bilgisi ada halkında panik ve önü alınamaz bir kaosa sebep olurken maske ve eldiven, insanların bir parçası haline geliyor. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen 10 Milyon Euro bütçeli, iddialı yapım ‘Sloborn’ Tükiye’de sadece TV+’ta yayınlanıyor.

Eylül ayında TV+’ta en çok izlenen filmlerin en başında Tom Hardy’nin başrolünü üstlendiği ve Marvel çizgi roman karakterlerinin ezeli kötülerinden Venom'un beyaz perdeye uyarlanan filmi ‘Venom: Zehirli Öfke’ geldi. ‘Venom’u takip eden filmler ise sırasıyla ‘Otel Transilvanya 3’, ‘Spiderman: Homecoming’, ‘Tom ve Jerry Hazine Avcısı’ oldu. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen dizileri arşivine ekleyen TV+’ın en fazla izlenen dizileri arasında bir salgın hastalığın yayılmasını anlatan Alman yapımı ‘Sloborn’ ve Amerikan suç draması ‘Narcos’ yer aldı. Bu yapımları son dönemin en sevilen dizileri ‘Wild District’, ‘Top Dog’ ve ‘Spides’ takip etti.