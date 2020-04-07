Evin Caz Hali konserleri devam ediyor

Yoğun ile gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Serdar Ateşer, Asena Akan, Uraz Kıvaner, Güç Başar Gülle ve Apostolos Sideris ile Mayıs ayında da devam edecek.

Konserler cuma akşamları saat: 19.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

08 Mayıs Cuma - Serdar Ateşer - Gitar

15 Mayıs Cuma - Asena Akan- Vokal/Bas

22 Mayıs Cuma - Uraz Kıvaner - Piyano

29 Mayıs Cuma - Güç Başar Gülle – Gitar / Apostolos Sideris -Bas