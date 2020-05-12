12.05.2020 - 18:07 |
"Evin Caz Hali" konserleri devam ediyor
Akbank Sanat, Mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor.
Yoğun ile gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Serdar Ateşer, Asena Akan, Uraz Kıvaner, Güç Başar Gülle ve Apostolos Sideris ile Mayıs ayında da devam edecek.
Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.
AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ
15 Mayıs Cuma- Asena Akan- Vokal/Bas
22 Mayıs Cuma - Uraz Kıvaner - Piyano
29 Mayıs Cuma - Güç Başar Gülle – Gitar / Apostolos Sideris -Bas