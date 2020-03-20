Evinizden çıkmadan müze gezebilirsiniz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını nedeniyle dünyadaki ve ülkemizdeki müzeler geçici bir süreyle kapatıldı. Ancak bu durum insanları sanattan uzaklaştırmak için bir bahane değil. Önceki günlerde ulusal ve uluslararası pek çok müze koleksiyonlarını ve sergilerini sanatseverlere online olarak sunmaya başladı. Hatta bazı müzeler Google Arts & Culture platformu aracılığıyla 360 derece açıyla bir tur imkanı bile sağlıyor. Biz de salonunuzdan keşfedebileceğiniz yerli ve yabancı müzeleri derledik.

Louvre Müzesi

Dünyanın en popüler müzesi olarak bilinen Louvre Müzesi, internet sitesi üzerinden Galerie d’Apollon, Remains of the Louvre’s Moat ve Egyptian Antiquities bölümlerini ziyaretçilerine açtı. İzleyiciler bu sanal turda ilk olarak Antik Mısır’a bir yolculuğa çıkacaklar. Ardından da Fransa’nın ve Louvre’un tarihine bir bakış atacak.

The British Museum

Yaklaşık 8 milyon eserin yer aldığı The British Museum, online sergi turuyla izleyicilerini iki milyon yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Ziyaretçiler müzede Büyük Mahkeme’yi, Antik Rosetta taşını ve Mısır mumyalarını görebilecekler.

Van Gogh Müzesi

Vincent Van Gogh’un en büyük sanat koleksiyonuna sahip Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nin ziyaretçileri ise sanal turda ressamın 200’den fazla tablosunu, 500 eksizini ve 750’den fazla mektubunu yakından görebilecek. Google Arts &Culture’ın uygulamasıyla müzenin içini 360 derece bir turla da gezmek ayrıca mümkün. İsteyenler müzenin Youtube hesabından da kısa turların bulunduğu videoları izleyebilirler.

Sakıp Sabancı Müzesi

Sakıp Sabancı Müzesi de kapalı kaldığı süre boyunca sanatseverlere koleksiyonunu açan müzeler arasında. 360 derece açıyla gezilebilecek müzede SSM’nin zengin Resim Koleksiyonu, Kitap ve Hat Sanatları Koleksiyonu’ndan eserleri ve SSM Abidin Dino Arşivi’nden eser ve dokümanlarla hazırlanan Dino’nun hayatına, sinema ve sahne dekor çalışmalarına odaklanan üç online sergi de görülebiliyor. Ayrıca SSM’nin güncel sergisi “Akış/Flux: Marina Abramovic + MAI” sergisi kapsamında şimdiye kadar gerçekleştirilen bütün canlı performansların kayıtları da sosyal medya kanallarından izlenebilecek.

Bu sergileri kaçırmayın

Müzelerin yanı sıra geçici sergiler de eserlerini online olarak sunmaya başladı. ANAMED’in “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisi de Türkiye’de online olarak gezilebilecek sergiler arasında yer alıyor. Jon Rafman’ın 2007 yılında çatısına monte ettiği bir kamerayla çektiği fotoğraflardan oluşan “9Eyes” isimli sergisi de sanatçının web sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mart ayının başında iptal edilen Art Basel Hong Kong sanat fuarı da galerileri ve sanatçıların eserlerini bugün dijital platformda sergilemeye başladı.

Telefonda Türkiye turu

Önceki ay hayatımıza giren dijital müze uygulaması Tour-key de evde olduğumuz bu dönemlerde Türkiye’yi keşfetmemize yardımcı olacak bir uygulama. Tour-key, kullanıcılarına Türkiye’deki müze ve ören yerlerini sanat rehber eşliğinde gezme imkanı veriyor.