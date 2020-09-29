Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr /ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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TÃ¼m dÃ¼nya pandemiyle birlikte adeta sigortalarÄ± indirdi, aylarca sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Bir sÃ¼redir ise Ã§ekingen de olsa bazÄ± etkinlikler yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu sÃ¼reci genel manada Ä°KSV Ã¶zelde de siz Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali ekibi nasÄ±l geÃ§irdiniz?

HazÄ±rlÄ±klarÄ± birkaÃ§ yÄ±l boyunca ÅŸekillenen ve bahar aylarÄ±yla baÅŸlayÄ±p yÄ±l sonuna kadar sÃ¼ren birÃ§ok festival ve kÃ¼ltÃ¼r sanat etkinliÄŸi dÃ¼zenleyen bir vakÄ±f olarak bizim iÃ§in oldukÃ§a stresli bir dÃ¶nemdi elbette. Tam festivallerimizin baÅŸlayacaÄŸÄ±, bayrak yarÄ±ÅŸÄ±na koÅŸmayÄ± beklediÄŸimiz noktada dÃ¼nya durdu! Ancak bu yÄ±l Ä°KSV tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmesi planlanan hiÃ§bir festivalimizi tamamen iptal etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik bile. Bilhassa karantina dÃ¶nemlerinde iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z karanlÄ±ktan bizi Ã§Ä±karÄ±p hayata baÄŸlayan, ruhumuzu iyileÅŸtiren mÃ¼ziÄŸe, filmlere, edebiyata, dansa ve hatta sanal olarak gezdiÄŸimiz mÃ¼ze ziyaretlerine ne kadar ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu gÃ¶rdÃ¼kten sonra her ne olursa olsun planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m sanatsal Ã¼retimin hayat bulmasÄ± gerektiÄŸine kanaat getirdik. HÄ±zla durum deÄŸerlendirmesi yapÄ±p gerÃ§ekÃ§i Ã¶ngÃ¶rÃ¼ler Ã¼zerinden nasÄ±l ilerleyebileceÄŸimizin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmaya ve dijital formatÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±k.

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Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali, salgÄ±n nedeniyle birkaÃ§ ay ertelemeli olsa da 18 EylÃ¼l itibarÄ±yla izleyiciyle buluÅŸtu. Ancak bu sefer bir deÄŸiÅŸiklik de sÃ¶z konusu. Festival Ã§evrimiÃ§i gerÃ§ekleÅŸiyor. Bu yeni program ve hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci nasÄ±l geliÅŸti?

Son birkaÃ§ yÄ±l iÃ§erisinde oluÅŸturulan ve sene baÅŸÄ±nda ilan edilen 48. Ä°stanbul MÃ¼zik Festivaliâ€™nin programÄ±nÄ± pandemi nedeniyle planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiremeyeceÄŸimizi bahar aylarÄ±nda anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hÄ±zla dijital olarak Ã§evrimiÃ§i sunabileceÄŸimiz iÃ§erikler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Ana programda bu yÄ±lÄ±n temasÄ±yla Ã¶rtÃ¼ÅŸen projelerin bir kÄ±smÄ±nÄ± izleyicisiz salonlarda kayÄ±t altÄ±na alarak programÄ±mÄ±zda tutabilme imkÃ¢nÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼kten sonra da; Ä°stanbul, Ankara ve Avrupaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde performans Ã§ekim sÃ¼reÃ§lerini baÅŸlattÄ±k. Pandemi nedeniyle bÃ¼yÃ¼k mÃ¼zisyen topluluklarÄ±nÄ± bir araya getirmek konusunda kimi kÄ±sÄ±tlamalar sÃ¶z konusu olduÄŸundan, gerekli prosedÃ¼rlere uygun dÃ¼ÅŸecek formatlarda oluÅŸturulan oda orkestralarÄ± ile seslendirilecek repertuvarlarÄ± belirleyerek iÃ§eriklerimizi ÅŸekillendirdik. Bizler iÃ§in bambaÅŸka bir iÅŸ yapma sÃ¼reciydi elbette. Bu zamana kadar alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma biÃ§iminin dÄ±ÅŸÄ±nda yepyeni gÃ¶revler Ã¼stlendik ve Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendik, Ã¶ÄŸrenmeye de devam ediyoruz. GÃ¼nÃ¼ gÃ¼nÃ¼ne durum analizi yaparak Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde tÃ¼m Ã§ekim prodÃ¼ksiyonlarÄ±nÄ± en Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini alarak tamamlanmasÄ± ve bu iÃ§eriklerin sunulacaÄŸÄ± altyapÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunda tÃ¼m vakÄ±f Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gece-gÃ¼ndÃ¼z, hafta sonu demeden mÃ¼thiÅŸ bir Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemeden geÃ§emeyeceÄŸim. BÃ¶ylesi zor ve karanlÄ±k zamanlarda mÃ¼thiÅŸ bir birlik ve dayanÄ±ÅŸma Ã¶rneÄŸi gÃ¶stererek programÄ±mÄ±zda yer almayÄ± kabul eden tÃ¼m mÃ¼zisyenlere ve festivalin gerÃ§ekleÅŸtirilip iÃ§eriklerin Ã§ok eriÅŸilebilir fiyatlarla tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™den ve hatta dÃ¼nyadan izleyicilere ulaÅŸabilmesini saÄŸlayan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na, tÃ¼m sponsorlarÄ±mÄ±za ve destekÃ§ilerimize de gÃ¶nÃ¼lden teÅŸekkÃ¼r etmek isterim.

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Ä°lk defa gerÃ§ekleÅŸecek bir ÅŸey bu. Bunun iÃ§in bir klasik mÃ¼zik tutkunu olarak teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Festivalin ne olursa olsun gerÃ§ekleÅŸebilmesi bence Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj. Ã‡evrimiÃ§i konseptte ne gibi zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z?

Bu kadar kÄ±sa bir sÃ¼rede bu boyutta bir iÃ§eriÄŸin sunulacaÄŸÄ± yepyeni bir festival programÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±z zamandÄ± elbette. Ã‡ekimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekÃ¢nlarÄ±n seÃ§imi bizim iÃ§in ilk zorluktu; iÃ§eride pandemi protokollerine uygun olacak ÅŸekilde performans yapacak mÃ¼zisyen ve Ã§alÄ±ÅŸan ekip sayÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlanabileceÄŸi ancak sergilenecek iÃ§erikle de Ã¶rtÃ¼ÅŸecek, konuÅŸacak mekÃ¢nlar belirlenmesi gerekiyordu. Ä°stanbul, Ankara ve hatta BelÃ§ika, Avusturya, Hollanda ve Almanyaâ€™da Ã§eÅŸitli merkezlerde yapÄ±lacak ve 2,5 aya yayÄ±lacak bir Ã§ekim takvimi oluÅŸturduÄŸumuzda da, en bÃ¼yÃ¼k zorluk gÃ¼n be gÃ¼n deÄŸiÅŸen salgÄ±nÄ±n ilerlemesini takip ederek Ã¶ngÃ¶rÃ¼len tarih ve ÅŸehirlerde planlanan kayÄ±tlarÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamayacaÄŸÄ± sorusuydu. Zira her an bir sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile tÃ¼m Ã§ekim takviminin bozulma ve hatta kimi kayÄ±tlarÄ±n hiÃ§ yapÄ±lamama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± bile vardÄ±.

Ve en nihayetinde yapÄ±lan tÃ¼m Ã§ekimlerin post-prodÃ¼ksiyonlarÄ±nÄ±n tamamlanarak yayÄ±n tarihlerine yetiÅŸmesi de bizim iÃ§in ayrÄ± bir kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ± oldu diyebilirim. Festivalin ikinci haftasÄ±nda kurgusu devam eden iki konserimiz daha var, onlarÄ± da yayÄ±na yetiÅŸtirince rahatlayacaÄŸÄ±z!Â

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Buna karÅŸÄ±n bu sayede festival etkinliklerini Adana ya da Edirne'de yaÅŸayan biri de ekran baÅŸÄ±ndan izleyebilecek. Bu konuda ne gibi tepkiler aldÄ±nÄ±z?

Her ÅŸerde bir hayÄ±r vardÄ±r derler ya, tÃ¼m bu pandemi sÃ¼recinden bizim adÄ±mÄ±za Ã§Ä±karabileceÄŸimiz en gÃ¼zel olumlama bu olurdu sanÄ±rÄ±m. Bu yÄ±l Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali sadece Ä°stanbullu izleyicilere deÄŸil, tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™den mÃ¼zikseverlere ulaÅŸÄ±yor. Åžimdiye kadar Ã§ok gÃ¼zel tepkiler aldÄ±k. TÃ¼m gÃ¶sterimlerin bittiÄŸi 5 KasÄ±mâ€™dan sonra gelecek final izlenme raporlarÄ±ndan da nerelerden izlendiÄŸimizi daha net gÃ¶rebileceÄŸiz, merakla bekliyoruz.Â

Bu noktada programÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan unsurlarÄ±ndan da bahsetmek istersiniz belki...

2020 temamÄ±z olan â€˜Beethovenâ€™in AydÄ±nlÄ±k DÃ¼nyasÄ±â€™na gÃ¶nderme yapan birÃ§ok repertuvarÄ±, yeni projeyi, konser Ã¶ncesi sÃ¶yleÅŸilerini ve Ã¼cretsiz yan iÃ§eriklerimizi festival programÄ±mÄ±za dÃ¢hil ettik. Bu ana temaya paralel olarak iÃ§erikleri kurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alt tema baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± ise Beethovenâ€™in savunduÄŸu ve yapÄ±tlarÄ±na ilham olan kardeÅŸlik, eÅŸitlik, doÄŸa sevgisi gibi evrensel deÄŸerlerden aldÄ±k.

Festivalin (iÃ§inde bulunduÄŸumuz bu zamanlara Ã§ok Ã¶nemli mesajlar veren) alt temalarÄ±na uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m ve sevgili Cem Mansurâ€™un desteÄŸiyle hayat geÃ§irdiÄŸimiz Festival OrkestrasÄ± Ã¶zellikle pandemiden olumsuz etkilenen ve herhangi bir kadrosu bulunmayan mÃ¼zisyenlerden oluÅŸturuldu. TÃ¼rkiyeâ€™nin en yetenekli genÃ§ kuÅŸak mÃ¼zisyenlerinden oluÅŸan bu gÃ¼zel topluluk bize bu yÄ±lÄ±n bir hediyesi de oldu.

Programda dikkat Ã§eken ve Avrupaâ€™da yapÄ±lan kayÄ±tlarla programÄ±mÄ±za dÃ¢hil olan Wiener Akademie, Philharmonix, Ensemble Kheops, Beethoven Trio Berlin, Hollanda Saksofon Sekizlisiâ€™nin yanÄ± sÄ±ra; Ã¼lkemizin en Ã¶nemli klasik mÃ¼zik topluluklarÄ± olan Tekfen Filarmoni OrkestrasÄ±, Ã¼Ã§ konserlik bir seriyle Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ± ve Bilkent Senfoni OrkestrasÄ±â€™nÄ±n konserlerine yer verdik.

Klasik oda mÃ¼ziÄŸinden, daha popÃ¼ler iÃ§eriklere uzanan repertuvarlar; Ä°stanbulâ€™un kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Hidiv KasrÄ±, Tophane-i Amire, Åžerefiye SarnÄ±cÄ±, St. Esprit Katedrali gibi Ã§ok Ã¶zel mekÃ¢nlarda seslendirildi ve kaydedildi. Alt tema baÅŸlÄ±klarÄ±mÄ±zdan â€˜Beethovenâ€™in doÄŸa sevgisineâ€™ ithafen; bestecinin Pastoral Senfonisi ile Ã§aÄŸdaÅŸlarÄ± OsmanlÄ± mÃ¼ziÄŸi bestecilerinin eserleriyle harmanlanarak sevgili Turgay Erdener tarafÄ±ndan bu yÄ±lki sipariÅŸimiz olarak bestelenen â€˜Pastoral Dokuzluâ€™ ile bir dÃ¼nya prÃ¶miyerini gerÃ§ekleÅŸtirdik. YouTube kanalÄ±mÄ±zdan yayÄ±mlanan Ã§ocuk atÃ¶lyeleri, Ã¼cretsiz hafta sonu konserleri ve konsere doÄŸru sÃ¶yleÅŸileri gibi iÃ§eriklerimizi de festival izleyicilerinin beÄŸenisine Ã¼cretsiz olarak sunuyoruz.

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Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali her yaÅŸ grubundan insanÄ± aÄŸÄ±rlasa da yaÅŸ almÄ±ÅŸ mÃ¼zikseverlerin daha Ã§ok sahiplendiÄŸi bir festival diyebiliriz. Onlara Ã§evrimiÃ§i festivali ulaÅŸtÄ±rma konusunda Ã¶zel bir yol izleyecek misiniz? Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n teknoloji ile mesafeli olduÄŸu gerÃ§eÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak da soruyorum bu soruyu...

GeÃ§tiÄŸimiz 6-7 ay iÃ§erisinde pandemi nedeniyle genci yaÅŸlÄ±sÄ±yla herkesin belli aralÄ±klarla evlerine kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hem dÃ¼nya hem yakÄ±n Ã§evreleri ile baÄŸÄ±nÄ± sadece akÄ±llÄ± telefonlar, tabletler Ã¼zerinden kurduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, ÅŸu anda her kesimden her yaÅŸtan insanÄ±n hÄ±zlÄ± bir dijitalleÅŸme sÃ¼recinin de parÃ§asÄ± olduÄŸunu gÃ¶rebiliriz. Bu anlamda izleyicilerimizin sunduÄŸumuz iÃ§eriklere ulaÅŸmasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemem. Festival programÄ±mÄ±zÄ±n izlendiÄŸi platform, web sayfamÄ±z ve sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden de izleyiciye yol gÃ¶steren kimi videolar ve kullanÄ±m talimatlarÄ± sunduk. Bu iÃ§eriklerin de fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â ÂÂ Â Â

Pandemi sÃ¼reci performans Ã§ekimlerinin ve konser verecek sanatÃ§Ä±larla yapÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n telif ve benzeri iÃ§eriklerinin yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesini de beraberinde getirdi. Bundan sonraki yÄ±llarda konser Ã§ekimleri ve bunun telifleri iÃ§in nasÄ±l bir strateji izleyeceksiniz?

Ã–zellikle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n planlamasÄ±nda olabildiÄŸince hibrid bir model uygulayacaÄŸÄ±z. Yani fiziki konserlerle birlikte bu iÃ§eriklerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n kaydÄ±nÄ± alarak dijitalden de izleyiciye ulaÅŸtÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz. Bu noktada Ã§ekimleri yapÄ±lacak konserlerin Ã§evrimiÃ§i izleyiciye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda farklÄ± telif uygulamalarÄ± ve yepyeni, bambaÅŸka masraflar mutlaka doÄŸuyor.

SalgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda sanatsal Ã¼retimlerini izleyiciye fiziki ortamda sunamayan birÃ§ok mÃ¼zisyen kendi sosyal medya hesaplarÄ±ndan Ã¼cretsiz yayÄ±n yaparken, Ã§ok fazla kurumun da yine tamamen Ã¼cretsiz olarak arÅŸivlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduk. Bu durum insanlÄ±k iÃ§in bir dayanÄ±ÅŸma ve beraberlik ruhu yaratmÄ±ÅŸ olsa da, sunulan iÃ§eriklerin mÃ¼zisyenlerin ve bestecilerin eserleri / meslekleri olduÄŸunu ve hayatlarÄ±nÄ± buradan kazandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlamaya ihtiyacÄ±mÄ±z var.

Bu baÄŸlamda elbette telif konusunda da benzer bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ancak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde yepyeni bir dÃ¼nya da aÃ§Ä±ldÄ±, bundan sonraki dÃ¶nemde sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± aÅŸikÃ¢r olan dijital yayÄ±nlar iÃ§in tasarlanacak yepyeni telif dÃ¼zenlemelerinin tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± gÃ¶zetecek ama iÅŸini de zorlaÅŸtÄ±rmayacak ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± en bÃ¼yÃ¼k dileÄŸimiz. Zira Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde Ã¼rettireceÄŸimiz dijital iÃ§erikleri arzu ettiÄŸimiz oranlarda izleyiciye ulaÅŸtÄ±rabilmemiz bu yeni dÃ¼zenlemelere de baÄŸlÄ± olacaktÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â

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Son olarak mÃ¼zikseverlere, Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali'nin direktÃ¶rÃ¼ olarak vermek istediÄŸiniz bir mesaj var mÄ±?

KÃ¼ltÃ¼r sanat sektÃ¶rÃ¼ ve bu sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã¶zellikle sahne sanatlarÄ±na hizmet eden mÃ¼zisyeninden perde arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan emekÃ§ilerine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kesim sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k bir buhranla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. VarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmemiz ve kÃ¼ltÃ¼r sanat Ã¼retiminin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayabilmemiz iÃ§in devletin koruyucu politikalar ve destek paketleri oluÅŸturmasÄ± ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n de sponsorluklarla bu Ã¼retimleri destekleyecek yardÄ±mlarda bulunmasÄ± adÄ±na bir Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak isterim. Bu anlamda izleyicilerimizden de bizlerle bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olmalarÄ±nÄ± ve iÃ§inde bulunduÄŸumuz zorlu ÅŸartlarda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan tÃ¼m sanatsal iÃ§erikleri takip etmelerini ve desteklemelerini rica ediyorum.

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FotoÄŸraflar: Poyraz TÃ¼tÃ¼ncÃ¼