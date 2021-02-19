Fosforlu Cevriye tarihi mekânda Saki yorumuyla yeniden canlandı

Zeki Duyguluer’in yazıp bestelediği,1969 yılında sinemaya uyarlanan Fosforlu Cevriyem filmiyle hafızalarda yer edinen şarkı, yıllar içinde pek çok ünlü isim tarafından seslendirildi. Saki’nin etnik elektronik müzik altyapısına klarnet ve viyola gibi enstrümanların eşlik ettiği parça, dijital platformda şimdiden büyük beğeni topladı. 2017 yılında Bahadır Pars, Sedat Şenel ve Batuhan Ovalı tarafından kurulan Saki grubunun en büyük amacı; Türk müziğinin dünya sahnesinde daha çok duyulmasını sağlamak. SDI Music etiketiyle yayınlanan şarkının prodüktörlüğünü ise Serdar Şenel ve Saygın Şenel üstlendi.



Klip tarihi binada çekildi

İstanbul’un 250 yıllık kadim binalarından Saint Pierre Han’da çekilen ‘Fosforlu Cevriye’nin klibinin yönetmen koltuğunda Emre Er ile Eren Angın, görüntü yönetmenliğinde Mert Çalışır ve sanat yönetmenliğinde Berk Keleş yer alıyor. 1770 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen Han, ilk mimarlık büroları, ilk kot pantolon üretimi, ilk hardal üretim gibi ilklerin yanı sıra; uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırlamış. 1863 yılında da Osmanlı Bankası’na ev sahipliği yapan, içinde 14’üncü yüzyıldan kalma izler taşıyan bina, İstanbul’un en önemli tarihi sokaklarından Eski Banka Sokak‘ta yer alıyor.