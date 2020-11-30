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30.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Gezici Festival’e zorunlu mola

Türkiye’nin önemli ve köklü festivallerinden Gezici Festival’in bu yıl pandemi nedeniyle yapılmayacağını açıklandı.

Gezici Festival’e zorunlu mola

Festival yönetiminin yazılı açıklamasında, “Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Salgın, filmleri hep birlikte coşkuyla sinema salonunda izlememizi engelliyor. Bizleri, sanal, tekil ve daha sınırlı bir izleme deneyimine mahkûm ediyor” denildi. Festival, “Gezici Festival olarak, 25 yıldır uzun mesafeler kat ederek, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı seyirci gruplarıyla buluşuyoruz. Sinema salonunun dahi bulunmadığı yerlerde özel imkânlar yaratarak filmleri seyircilere ideal koşullarda sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, sanal ortamda gerçekleştireceğimiz bir festivalin Gezici’nin ruhunu yansıtmakta yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Buna karşılık, çok yakında yeniden yollara düşmek hedefiyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi ve kültür sanat hayatının zor bir dönemde olduğu, sektörün birleşenleriyle bir dayanışma içinde olduklarını belirtip 25 yıldır onları destekleyenlere teşekkür etti.

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