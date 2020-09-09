Gregor Samsa üzerine bir dönüşüm

Hurda ve metal konusunda dönüşüm projeleri gerçekleştiren, doğaya ve çevreye saygılı üretimleriyle dikkatleri üzerine çeken; Cermodern, Louvre Müzesi başta olmak üzere birçok uluslararası festival ve projede yer alan Asaf Erdemli Ge Ka Kaynak makinasıyla metalin kaynaşmasının büyüsüyle Gregor Samsa’nın dönüşen halini bir heykel olarak yaratacak.



Gedik Sanat, Türk bestecilerin yeni eserler üretmesine olanak sağlayarak Türk müzik kültürünün dönüşen yeni dünyada etkili bir dili olması konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Bu doğrultuda “Dönüşüm” projesiyle iki bestecimize daha sipariş vermiştir. Sipariş verilen bestecilerden Didem Coşkunseven Berkeley Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ederken Mehmet Ali Uzunselvi Kocaeli Üniversitesi’ndeki uzun yıllar süren eğitimciliğinin yanında ICC ( İstanbul Composers Collective) bünyesinde yeni müzik çalışmalarına devam etmektedir.



Dönüşüm projesinde Samsa’nın başkalaşımını seslendiren sanatçılar Gedik Filarmoni Orkestrası, Hezarfen Ensemble ve Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu gibi ülkemizin önde gelen yeni müzik topluluklarının üyelerinden oluşmakta. Barış Yalçınkaya ( Klarnet), Onurcan Çağatay ( Trompet), Ali Başeğmezler ( Viyola), Deniz Yurdakul ( Kontrbas) ve İpek Mine Sonakın ( Arp) oluşan ensemble üyeleri, ülkemizin çeşitli konservatuvarlarında eğitimci kimliklerinin yanında yeni müzik konusunda gerçekleştirdikleri projeleriyle de dikkat çekmekteler.



Gedik Sanat’ın üçüncü dijital projesi Dönüşüm “ The Metamorphosis” bünyesinde gerçekleşecek performans, Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 30 Eylül tarihinde saat 18.00’da yayınlanacak.

Ayrıca Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve Gedik Sanat Proje Koordinatörü Begüm Özay moderatörlüğünde Kafka’nın Dönüşüm romanı üzerinden uzman görüşleriyle günümüze açılımlar yapacak canlı sohbetler gerçekleşecek. Gedik Sanat Resmi Instagram Adresi’nde gerçekleşecek sohbetlerin programı ise şu şekilde:

Sevengül Sönmez, Edebiyat Tarihçisi& Editör 9 Eylül saat 21.00

Dr. Nevin Eracar, Psikanalitik Psikoterapist 12 Eylül saat 21.00

Asaf Erdemli, Heykeltıraş 14 Eylül saat 21.00

Mehmet Ali Uzunselvi, Besteci 15 Eylül saat 21.00

Didem Coşkunseven, Besteci 16 Eylül saat 21.00

Mehmet Emin Balcı, Sosyolog 18 Eylül saat 21.00

Ali Şimşek, Eleştirmen 22 Eylül saat 21.00

Ersin Alok, Fotoğraf Sanatçısı 23 Eylül saat 21.00

Dr. Sera Çetingök, Psikoterapist 25 Eylül saat 21.00





DÖNÜŞÜM GEDİK KAYNAK FABRİKASI’NDA HAYATA GEÇECEK

Gedik Sanat’ın görsel sanatlara ilk dokunduğu projede yaşamın dönüşümüne ve evrimine duyduğu saygıyla çalışmalarını sürdüren Gedik Kaynak ve Gedik Döküm fabrikalarının içerisinde performanslar gerçekleşecek. Sipariş edilen iki eserin ilk seslendirilişleri gerçekleşirken eşzamanlı olarak Asaf Erdemli dans performansıyla birlikte metal bir Samsa heykeli yaratacak. Gerçekleşecek performansın videosu Sözsüz Günlükler ve Kaynaşma projelerinin görüntü direktörü Cem Önertürk imzası taşıyacak.