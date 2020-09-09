Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda “İspanyol Akşamı”

Egzotik havasıyla kendi ülkesindeki bestecilerinin yanı sıra Fransız ve Rus müzisyenlere de ilham veren İspanya’ya müzikal bir yolculuğun gerçekleştirileceği konserde orkestrayı Şef Cem Mansur yönetecek.

Cem Mansur’un renkli anlatımı ile birlikte uluslararası birçok ödülün sahibi, on dört yaşındaki keman virtüözü Naz İrem Türkmen’in de sahne alacağı konserde izleyicilere unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşatılacak.

Konser sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmektedir, izleyicilerin maske kullanımı zorunludur.

Program:

G. Bizet (1838-1875) Carmen Süiti

P. de Sarasate (1844-1908) “Zigeunerweisen” (Çingene Havaları)

P İ. Çaykovski (1840-1893) İspanyol Dansları

N. Rimski-Korsakov (1844-1908) İspanyol Kapriçyosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konser biletleri Biletix’te satışa sunuldu.