Hassan Rumi'den yeni şarkı

Hassan Rumi, orient tarzını yansıttığı şarkılarında pop-house ve etnik müziği bir araya getirirken bu müziğe alışkın olmayaları ise iddialı klibiyle etkileyeceğe benziyor.

Birçok sosyal medya isminin projeyi hali hazırda desteklemesinin yanısıra birlikte çalıştığı Artist Management ekibiyle Jermaine Santiago (New york) - Burcu Zıllıoğlu (Atina ) - Merve Alkan (İstanbul) idaresinde 20 farklı ülkeden 20 kişilik ekibiyle uluslararası platformda da yüksek hedeflerle yola çıkıyor.



Menajer Jermaine Santiago’nun katkısıyla İngilizce şarkıların mix-masteringini, Lady Gaga, Jay Z ve Madonna gibi isimlerin prodüksiyonlarında yer almış Amerikalı ünlü ses mühendisi Bryan Cid’in üstlenmesi de gelecek şarkıların global piyasada da sağlam adımlarla yer alacağı inancını güçlü kılıyor.



Pandemi sürecindeki durağanlığa adapte olamayıp, müziğe ivme kazandırmak isteyen Hassan Rumi her duyguya göre farklı tarzla oluşan, yaşam felsefesi üzerine yazılan şarkılarını kendi yorumuyla “mutluluk, haz alma, kendini iyileştirme ve nefes” olarak özetleyip yazdığı her şarkıdan sonra daha rahat nefes aldığını ve güçlü hissettiğini belirtiyor.



İstanbul Üniversitesi Fars dili ve Edebiyatı mezunu, aynı zamanda İngilizce ve Almanca dillerine hakim Hassan Rumi, içinde yaşadığımız coğrafyadan süregelen fantezi ve romantizmi diğer dilllerle birleştirerek küresel platformda daha fazla insana duyurma amacıyla yola çıktığını da ekliyor. Tüm söz ve müziği kendine ait olan Hassan Rumi, Olayın Neydi Ki, Sonrası Var Mı/Is There an After, Sevmemeyi Bilemedim, İstanbul New York, Crown adlı şarkıları ile kendinden çok söz ettireceğe benziyor.