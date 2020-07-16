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16.07.2020 - 15:29 |

Hassan Rumi'den yeni şarkı

Konya’da dünyaya gelen, Fethiye’de büyüyen Hassan Rumi’nin söz ve müziği kendisine ait olan, aranjörlüğünü Ataberk Önal ve Emre Öztürk’ün üstlendiği “Olayın Neydi Ki” dinleyenlerin diline dolanmaya aday bir şarkı. Önümüzdeki dönem içerisinde çıkaracağı Türkçe ve İngilizce şarkılarının farklı ve dinamik tarzıyla müzik dünyasına renkli bir giriş yapıyor Hassan Rumi. Klip yönetmenliğini Ecem Becerikli, Hasip Arvas, Ziya Kino’nun yaptığı “Olayın neydi ki” klibi sinematografik teaserıyla şimdiden sosyal mecralarda büyük ilgi gördü.

Hassan Rumi'den yeni şarkı

Hassan Rumi, orient tarzını yansıttığı şarkılarında pop-house ve etnik müziği bir araya getirirken bu müziğe alışkın olmayaları ise iddialı klibiyle etkileyeceğe benziyor.
Birçok sosyal medya isminin projeyi hali hazırda desteklemesinin yanısıra birlikte çalıştığı Artist Management ekibiyle Jermaine Santiago (New york) - Burcu Zıllıoğlu (Atina ) - Merve Alkan (İstanbul) idaresinde 20 farklı ülkeden 20 kişilik ekibiyle uluslararası platformda da yüksek hedeflerle yola çıkıyor.


Menajer Jermaine Santiago’nun katkısıyla İngilizce şarkıların mix-masteringini, Lady Gaga, Jay Z ve Madonna gibi isimlerin prodüksiyonlarında yer almış Amerikalı ünlü ses mühendisi Bryan Cid’in üstlenmesi de gelecek şarkıların global piyasada da sağlam adımlarla yer alacağı inancını güçlü kılıyor.

Hassan Rumiden yeni şarkı


Pandemi sürecindeki durağanlığa adapte olamayıp, müziğe  ivme kazandırmak isteyen Hassan Rumi her duyguya göre farklı tarzla oluşan, yaşam felsefesi üzerine yazılan şarkılarını kendi yorumuyla “mutluluk, haz alma, kendini iyileştirme ve nefes” olarak özetleyip yazdığı her şarkıdan sonra daha rahat nefes aldığını ve güçlü hissettiğini belirtiyor.


İstanbul Üniversitesi Fars dili ve Edebiyatı mezunu, aynı zamanda İngilizce ve Almanca dillerine hakim Hassan Rumi, içinde yaşadığımız coğrafyadan süregelen fantezi ve romantizmi diğer dilllerle birleştirerek  küresel platformda daha fazla insana duyurma amacıyla yola çıktığını da ekliyor. Tüm söz ve müziği kendine ait olan Hassan Rumi, Olayın Neydi Ki, Sonrası Var Mı/Is There an After, Sevmemeyi Bilemedim, İstanbul New York, Crown adlı şarkıları ile kendinden çok söz ettireceğe benziyor.

Yolda aküsü bitti! Sinir krizi geçirdi!Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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