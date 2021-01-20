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20.01.2021 - 10:49 |

Hercule Poirot'nun 100. yılına özel baskı

Agatha Christie'nin sevilen karakteri Hercule Poirot'nun kaleme alınmasının 100. yılı şerefine özel kutulu, ciltli-şömizli Poirot Seçkisi Seti piyasaya çıkıyor.

Hercule Poirot'nun 100. yılına özel baskı

Hercule Poirot karakteri ile tanıştığımız, Agatha Christie’nin ilk romanı olan Ölüm Sessiz Geldi yayımlanalı 100 yıl oldu. Altın Kitaplar Yayınevi, Polisiye kraliçesinin en sevilen roman kahramanlarından Hercule Poirot’nun 100 yıllık macerasına yaraşır bir projeyi okurların beğenisine sunuyor. Poirot Seçkisi Seti, sürükleyici kurgusu ve dikkat çekici konularıyla her döneme hitap eden Ölüm Sessiz Geldi, Nil'de Ölüm, Roger Ackroyd Cinayeti, Acı Kahve, Doğu Ekspresinde Cinayet ve Cinayet Alfabesi romanlarından oluşuyor.

Türkçesi: Çiğdem Öztekin

Dağıtım Tarihi: 20.01.2021

Hercule Poirotnun 100. yılına özel baskı

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