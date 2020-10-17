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17.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hititlerin çivi yazıları online’da

Bundan 3 bin 500 yıl önce Anadolu’da yaşayan Hititlerin çivi yazıları, metinlere aktarılıp online olarak yayınlanmaya başlayacak. Koleksiyon, çoğu Hitit dilinde yazılmış 30 bin belgeye dayanacak, ancak Luvice ve Palaca gibi diğer dillerden de örnekler olacak

Hititlerin çivi yazıları online’da

Ortak projeye Mainz, Marburg ve Würzburg üniversiteleri ile Mainz’daki Bilimler ve Edebiyat Akademisi’nden araştırmacılar katılıyor. Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis (TLHdig) projesi, önümüzdeki üç yıl içinde Alman Araştırma Vakfı’ndan (DFG) yaklaşık 520 bin euro fon alacak.

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