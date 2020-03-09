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09.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İnceliklerin şairini anma

Türk edebiyatı çevrelerince inceliklerin şairi olarak tanınan Gülten Akın’ını anmak için 13-14 Mart tarihleri arasında İzmir’deki Tarihi Havagazı Fabrikasında bir sempozyum düzenlenecek.

İnceliklerin şairini anma

Asuman Susam, Duygu Kankaytsın ve Nihat Özdal’ın düzenlediği “İncelikler Tarihi” adlı sempozyumda iki gün boyunca Gülten Akın ve şiirleri üzerine çeşitli konuşmalar yapılacak. Ayrıca sempozyumla aynı gün Porteki Sinagogu’nda “İncelikler Tarihi Koleksiyonu” isimli sergi de izleyicilerine kapılarını açacak. 

Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul!'Survivor 2020', 7 Mart 2020 akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yarışmada Evrim'in sözleri tartışma yarattı.
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