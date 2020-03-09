09.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İnceliklerin şairini anma
Türk edebiyatı çevrelerince inceliklerin şairi olarak tanınan Gülten Akın’ını anmak için 13-14 Mart tarihleri arasında İzmir’deki Tarihi Havagazı Fabrikasında bir sempozyum düzenlenecek.
Asuman Susam, Duygu Kankaytsın ve Nihat Özdal’ın düzenlediği “İncelikler Tarihi” adlı sempozyumda iki gün boyunca Gülten Akın ve şiirleri üzerine çeşitli konuşmalar yapılacak. Ayrıca sempozyumla aynı gün Porteki Sinagogu’nda “İncelikler Tarihi Koleksiyonu” isimli sergi de izleyicilerine kapılarını açacak.