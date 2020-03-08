İstanbul Caz Festivali’nde: 250’den fazla isim 25 farklı mekânda sahnede

İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250’yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak.



27. İstanbul Caz Festivali sahnelerinde müzikseverleri karşılayacak isimler arasında derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda izleyiciyi etkisi altına alan Gregory Porter ve Türkiye ziyareti dört gözle beklenen, indie rock’ın “sahne canavarları” Foals bulunuyor. Festival, bir dönemin caz müziğine enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız ismi; saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren çok özel A Moodswing Reunion buluşmasını da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.



Festival Parklarda Caz, Gece Gezmesi ve Caz Vapuru ile tüm İstanbul’a yayılacak. Yerli sahnenin başarılı isimleri Vitrin sahnesinde olacak.