İyilik İçin Sanat'tan Artweeks@Akaretler'de karma sergi

İyilik İçin Sanat Derneği’nin hayata geçirdiği Pasajda Bir Yıl, Anadolu’dan İzlenimler ve Atölye Cer projelerinde yer alan sanatçılar eserlerini sergilemeye başladı. İş ve sanat çevrelerini bir araya getiren Artweeks@Akaretler’de açılan karma serginin küratörlüğünü Dr. Feride Çelik üstlendi.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, yetenekli sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirdiklerini, Türk çağdaş sanatçılarının plastik sanatlarda hak ettiği yere ulaşmasına gayret ettiklerini söyledi. Özellikle pandemi döneminde sanatçıların yanında yer aldıklarını belirten Selin Bozkurt, dernek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanat emekçileri arasında iletişim köprüsü kurduklarını, sürecin hep birlikte aşılması amacıyla, karşılıklı beklentilerin anlaşılmasında katkı sağladıklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve sanat profesyonellerinin derneğin projelerine gösterdikleri ilgiden ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt, bu destekler sayesinde her geçen yıl daha çok sanatçıya ulaşmayı, kadim Anadolu coğrafyasının yeteneklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Sanata yatırım yapan kurumsal firmaların sayısının her geçen gün artığına dikkat çeken Selin Bozkurt, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Ege Yapı’nın Cer İstanbul projesinin şantiyesini sanat üretim merkezine dönüştürdüklerini, özel sektörden gelen bu değerli desteklerin derneğin çalışmalarına ivme kattığını sözlerine ekledi.

Güçlü bir yönetim kurulu ve üye kadrosu olan İyilik İçin Sanat Derneği’nin Türkiye’de ilkleri hayata geçirdiğine değinen Selin Bozkurt; “Kurulduğumuz günden bu yana devam ettiğimiz atölye ziyaretlerinde 271 sanatçı buluşmasını geride bıraktık. Bu ziyaretler vesilesi ile Türkiye güncel sanatından birçok sanatçının hikâyesini dinliyor ve çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Geliştirdiğimiz projeler ile de birçok sanatçının sanat üretimine odaklanması için gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projelerimizde yer alan tüm sanatçıların kendilerini daha da geliştirmeleri için gerekli uygun ortamı sağlıyoruz. Gelecekte uluslararası sanat çevrelerinde adından gururla bahsedeceğimiz yetenekteki sanatçılarımızın gidecekleri yolu aydınlatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Selin Bozkurt: “Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz”

Artweeks@Akaretler’in önemine dikkat çeken Selin Bozkurt, “Sanatçılarımız eserlerini, böylesine etkili bir sanat buluşmasında sergileme fırsatı buldular. Derneğimizin faaliyetleri kapsamında dokunabildiğimiz sanatçıların birbirinden değerli ve seçilmiş eserleriyle karma sergide yer almalarının görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret ederek derneğimize destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin 3 projesinde yer alan sanatçıların birbirinden değerli eserleriyle yer aldığı sergi, 8 Kasım’a kadar izlenebilecek. Sanatseverler, iki hafta sürecek organizasyonda tüm sergi ve söyleşilere ücretsiz katılabiliyor.