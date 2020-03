Kadebostany'den 4 yeni şarkı

Pop müziğin sürekli gelişen trend belirleyicisi, geçmiş başarıları asla tekrarlama yankısını bir kez daha teyit ediyor ve yepyeni bir dizilim, yeni müzik, yeni görsel kimlik, yeni şov ve aynı mutlak bireylikle birleşerek ekibin yeni şarkılarının temelini atıyor. Kadebostany, tiyatro, opera ve gerçeküstü film estetiğinden ilham alan tekil bir dünya görselleştirdi. Bu unsurlar yeni yaratımının temelini attı: DRAMA Act 1; yeni dönemi müjdeleyen bükülmüş bir tiyatro oyunu ile çevrili modern pop marşlarının zıt ve son teknoloji ürünü koleksiyonu. Kadebostany'nin sürekli olarak yeniden icat etme ve her zaman taze ve orijinal bir müzikal ve görsel evreni şekillendirme hırsıyla oluşan DRAMA Act 1”, liderinin arzusunu bir kez daha vurguluyor.

Sınırsız bir hayal gücüne sahip olan acımasız yenilikçi Guillaume de Kadebostany, Kadebostany'i tekrar modern pop müzik sahnesinin ön saflarına yönlendiriyor. İki ay içinde kendiliğinden kaydedilen “DRAMA - Act 1”, bu yeni çağ. Ep,4 ayrı şarkıcının kullanıldığı, 4 muhteşem şarkıdan oluşuyor. Irina Rimes (“Letters from Her”), KAZKA (“Baby I'm Ok”) ve Kadebostany'nin yeni canlı şarkıcıları Fang The Great (“I wasn’t made for love”) ve Celia (“Take it away from me"). Seçilen dört vokalist, EP'de hem özgün bir kıvama, hem de derin bir çeşitliliğe farklı kişiliklerini ve özel etkilerini katıyor. Kadebostany, benzersiz müzikal ve görsel bölgeye daha da iten başka bir cesur ve öngörülemeyen eserle tekrar saldırıyor.