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06.10.2020 - 10:53 |

Kâzım Art'tan yeni sergi

Kâzım Art, 18 Ekim – 17 Aralık tarihleri arasında Burak Çizer, Elif Renda, Gökçe Balcı, Okan Karaçam, Sibel Niksarlı ve Zeynep Büşra Demir’in çalışmalarını “1002 Sanat” başlıklı karma sergi ile sanata ve sanatçıya destek olmayı hedefleyen tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nın ev sahipliğinde bir araya getiriyor.

Kâzım Art'tan yeni sergi

Yerli ve uluslararası sanatçılara özgür ve alternatif bir üretim alanı sağlayarak sanatın birçok dalına ev sahipliği yapmayı planlayan Kâzım Art’ın gerçekleştirdiği bu sergide, yaklaşık dört aylık bir üretim sürecini Sapanca’daki yerleşkede geçiren sanatçıların çalışmalarının yanı sıra konuk sanatçılar Sibel Niksarlı ve Zeynep Büşra Demir’in eserleri de yer alıyor.

Sergi dahilinde yer alan eserlerde ele alınan konular bireyin toplum içindeki yalnızlığı, yabancılaşması, doğa, doğanın içerisinde yer alan başkalaşım ve döngüler, tabiatın genişleme ve yükselme güçleri, şehirleşme ve doğa tahribatı ile birlikte boyanın kendisi, malzemenin yapısı ve dokusu, eylemin kendisinin sanatçıdaki duygusal tatmini ve tezahürü, mekân, ev ve aidiyet gibi geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor.

“1002 Sanat” başlığı altında açılacak olan sergi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşen üretim sürecinin ardından ziyaretçilerini bu sürecin meyvelerini görmeye ve kurulan bu yapının hikayesine, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı’nın tarihi dokusu eşliğinde tanıklık etmeye davet ediyor.

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