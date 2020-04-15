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15.04.2020 - 15:47 |

Keşfedilmemiş Masallar Alemi’nden bir hikaye

Fulya Eyilik'in Minik Su Damlası adını taşıyan kitabı Butik Yayıncılık'tan çıktı.

Keşfedilmemiş Masallar Alemi’nden bir hikaye
Biliyor musun…..

Bilim insanları dünya yüzeyinin %71’inin sularla kaplı olduğunu söylüyorlarmış. Atmosfer, toprak, nehirler, buzullar da dahil edildiğinde dünyada 1 milyon kilometre küpden fazla su varmış. Benim bedenimin ve evimizin önündeki gölde yüzen balıkların bedeninin içinde bile su varmış. Hatta bir efsaneye göre bu suların Atargatis adında yarı balık yarı insan bir tanrıçası varmış. Bu tanrıçanın Urfa’da da tapınağı varmış. Bu tanrıça hem de ilk deniz kızıymış…

Minik Su Damlası’nın hikayesi de tanrıça Atargatis’in sularından çıkmış, tüm dünyaya yayılmış.
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