Kore Dizileri: Kore Yapımı Olan En İyi Ve En Çok İzlenen Diziler

Kore dizileri son yılların en çok tercih edilen dizileri arasında yer alıyor. Oldukça keyifli olan diziler izleyicilere aradıklarından fazlasını sunuyor.

En İyi 50 Kore Dizisi

Kore dizilerinin yeni hayranları veya araştırma yapmaya vakti olmayanlar için iyi bir takip listesi hazırlamak genellikle zordur. Muhtemelen kararınızı vermek için arkadaşınızdan tavsiye istiyor veya çevrimiçi incelemeler okuyorsunuz, ancak bazen bu yeterli olmuyor. Dramaların birçok türü vardır.

Kore tarihi dramaları çok çeşitlidir, ancak bazılarının gerçek ve zor tarihsel unsurları çok azdır, geri kalanı izlemesi kolaydır. Günlük hayatın romantik dramalarına farklı bir yön sunarlar.

1.Elhamra'nın Hatıraları 7.1

Güney Kore, dünyanın en hızlı bağlantı hızına sahip en bağlantılı ülkesi. Aynı zamanda kendi topraklarında 5G kullanan ilk ülkedir. Koreliler her gün teknoloji ile yaşarlar. Ülke, "Yüksek Teknoloji Ulusu" mükemmelliği olarak tanınır. Teknolojik gelişmelerle yaşıyor ve unvanını korumaya niyetli. Teknoloji, yapay zeka veya sanal gerçeklik temaları bu nedenle yaygındır.

2.SKY Kalesi İMDb 8.2

Kore, 2000'lerin başından beri PISA sıralama listesinin başında yer almaktadır (OECD'nin uluslararası okul performansı sıralaması). Ve ülke, yerini korumak için çılgın yarışına devam ediyor. Bu ihtiyaç Kore'nin geçmişiyle açıklanıyor. Savaşın sonunda 1953'te Kore ülkesini yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Sıfırdan başlayarak, güvenilecek doğal kaynaklar olmadan, hükümet her şeyi eğitime yatırıyor. Kore seçkin bir ülke olacak. Aşırıya itilen rekabetçilik kültürünü karıştırmaya geliyor.

3.Mr. SunShin İMDb 8.3

Kuzey ve Güney'in ayrılması, Kore sinema ve televizyonunun en çok yaklaştığı temalardan biri olmaya devam ediyor. Bazen tarihsel, bazen kurgusal, yaklaşım eksikliği yoktur. Nesiller boyunca ülkenin ayrılığı farklı görülüyor ama onların kafasında sadece bir ülke var, Kore ikiye bölünmüş durumda. Barış hiçbir zaman imzalanmadı ve resmi olarak Güney Kore komşusuyla hala savaş halinde. Ancak gerçek şu ki, Kuzey Kore büyük oyunu oynadığında, Güney'de hayatımıza devam ediyoruz.

4.My ID Is Gangnam Beauty 9.0

Güney Kore görünüme büyük önem veriyor. Estetik cerrahiye erişim, birçokları için sosyal başarının bir işaretidir. Diğerleri için, yüzlerini yeniden şekillendirmek, bir işe erişmelerini kolaylaştıracaktır. Ancak ameliyat yarımadada yaygın olsa da, toplumun tartışmalı bir yönü olmaya devam ediyor. Kendine güven, başkalarını kabul etme, görünüşün değeri bu fenomenin ortaya koyduğu konulardır.

5.Radyant Office İMDb

Dizi iş hayatının temasını ele alıyor. Güney Kore'de iş dünyası oldukça hiyerarşiktir. Herkes büyük bir şirkete katılmak ister, ancak işe alındıktan sonra merdiveni tırmanmak zordur. Birçok şirkette ilk olarak 1 yıl süreyle “stajyer” olarak işe alınırsınız. Her çalışan, sözleşmesinin daimi çalışan olarak yenilenmesi için elinden geleni yapmalıdır. Burada mizahla tasvir edilen bu istikrarsız istihdam durumudur.

6.Gizli Kökler İMDb

Kore'de tarihi dramalar çok popüler. Bunlardan birine atıfta bulunmadan top yapamazdık. Kore alfabesini icat eden Kral Sejong'dur. Bu nedenle, Seul'ün ortasında heykeline hayran kalacağınız tanınmış ve saygı duyulan bir kraldır. Hikaye onun hükümdarlığı sırasında geçer. Bir dizi cinayet sarayı vurur ve kraliyet muhafızlarından biri kendisini araştırmak zorunda bulur. Soruşturma süresince “Gizli Kökler” adlı gizli bir topluluk ortaya çıkar.

7.Strongest Deliveryman İMDb 8.6

Kore yakınlık ölçeğini korumuş bir ülke. Yani yerel dükkanlar, genellikle aile tarafından işletilen küçük işletmeler. Ancak büyük gruplar, bu küçük yapıların varlığını sürekli olarak tehdit etmektedir. Fransa'da iyi bilinen küreselleşmenin veya daha doğrusu standardizasyonun bir etkisidir. Seri, restorasyon vakasına odaklanarak bu temayı ele alıyor.

8.Gizli Bölge İMDb 8.3

Bir anne kocasının ölümünden sonra bu iki çocuğunu tek başına büyütür. Gizli bir ajandan başkası olmayan komşularından biriyle tanışacak. Yüksek yerlerde bir komplo olan kocasının ölüm nedenini birlikte keşfedecekler. Casus dizilerinin veya diğerlerinin klişelerinden uzakta, bu drama her şeyden önce aileyi ve topluluğu sorguluyor. Dizi, sakinleri gerçek bir topluluk oluşturan bir apartman dairesinde geçiyor.

9.Muhafızlar İMDb 8.7

üney Kore, diğer birçok ülke gibi yolsuzluğun kurbanı. Bu seri, herkes için erişilebilir, herkes için eşit adaletin önemine odaklanıyor. Zenginler nerede ayrıcalıklar kazanıyor, bu sisteme nasıl inanabiliriz?

Başarısız bir adalet sisteminin kurbanları gerçeği ortaya çıkarmak için bir araya gelirler. Bu amaçla bir kanun dışı kanun dışı örgüt kurarlar ve soruşturmaya başlarlar

10.Goblin İMDb 7.5

Goryeo'nun zamanında eski bir general olan Kim Sin, bir goblin olarak ölümsüzleşir. Bu ölümsüzlüğü kırmanın tek yolu, göğsüne sıkışmış kılıcı görebilen ve geri çekebilen tek kişi olan nişanlısını bulmaktır. Ji Eun Tak, bu garip goblin ile yolları kesişecek cesur bir genç kızdır. Popülerlik açısından Goblin, You Who Came From The Stars tarafından belirlenen sayaçları patlattı. Yine bu kez, tarih yazmış birkaç OST'nin eşlik ettiği fantastik bir romantizm.

11.Cevap 1988 İMDb 7.1

Beş çocukluk arkadaşımızın maceralarını takip ediyoruz: Deok Seon, Taek, Jeong Hwan, Dong Ryeong ve Seon Wu Kahkaha ve gözyaşları arasında, lisenin son yılları, hayatlarının başlangıcı arasındaki yolculuğu takip ediyoruz. yetişkin, öğrenci gösterileri, günlük yaşamın aile kaygılarını takip ediyoruz. Bu aileler, Kore'nin en iyileri arasında yer alan muhteşem aktrisler ve oyuncular tarafından şekillendirilmiştir. Saf bir mutluluk, kahkaha, gözyaşı anı ve bu dört arkadaşı ve ailelerini çok sevecen terk etmek çok zor.

12.İris İMDb 7.0

İki arkadaş, kendilerini yüksek gerilimli bir jeopolitik hikayenin içinde bulurlar. Oyuncular arasında Lee Byeong Heon, Kim Tae Hee, Kim Yeong Cheol, Jeong Jun Ho yer alıyor. Son derece şüpheli casus draması. Senaryo, bağlam olarak Kore arası gerilimlerle yazılmıştır ve her bölüm, son bölümün son saniyesine kadar büyülüyor.

13.Öldür Beni Sonra İyileştir İMDb 8.0

Cha Do Hyeon sıradan bir mirasçı değil. Ayrışmış kimlik bozukluklarından muzdarip, bu "zayıflığın" rakipleri tarafından keşfedilmemesi için kendine bakmakla yükümlüdür. Hastalığa karşı verdiği mücadelede, umut vaat eden genç bir psikiyatrist olan Oh Ri Jin eşlik ediyor. Ji Seong'a karakterinin birden fazla kişiliğe sahip yorumundan dolayı özel olarak bahsedildi.

14.How Are You Okul 2015 İMDb 7.7

Aynı fiziğe sahip iki kız - Lee Sun Bi ve Go Eun Byul - tamamen farklı iki yaşam sürerler. Biri yetim ve lisede taciz edilirken, diğeri annesiyle yaşıyor ve Gangnam'da prestijli bir lisede okuyor. Bir gün biri gizemli bir şekilde kaybolur, diğeri ise köprünün yakınında görülür. Ancak ikisinden sadece biri yeniden ortaya çıktı ve hafızasını kaybetti. O gerçekten kim?

15.The Smile Has Left Your Eyes İMDb 8.1

Polis memuru Yu Jin Guk iddia edilen bir intihar vakasını araştırırken cinayet olabileceğini fark eder. Merhumun erkek arkadaşından başka bir şüpheliden şüphelenen Yu Jin Guk, küçük kız kardeşi, şüphelendiği gizemli adam Kim Mu Yeong'a yaklaştığında bu konuyu çok ciddiye alacaktır. Polis soruşturmasının arka planına karşı katı gerilim içeren bir dram. Üç ana oyuncu karakterlerini mükemmel bir şekilde yorumluyor ve son sefere kadar onlara bağlanacaksınız.

16. 49 Gün İMDb 7.3

Düğününden birkaç gün önce bir kazadan sonra komaya giren Ji Hyeon'a ölüm meleği tarafından bir seçenek sunulur. 3 kişi dışında hayatta kalabilir. yakın çevresi onun için gerçek gözyaşları döktü. Bu ikinci şans "misyonunu" başarmak için, basit bir çalışanın vücudunda 49 gün geçirmesi gerekecek.

Orijinal bir senaryo, sonuna kadar iyi hazırlanmış bir olay örgüsü ve ilginç bir oyuncu kadrosu, başarılı bir dramanın faktörleri karşılanıyor.

17.Because This is My First Life İMDb 8.1

Nam Sae Hee oldukça uzak ve çok pragmatik bir 30'lu şey. Evinin sahibi, her durumu tamamen rasyonel bir şekilde düşünüyor. Yetersiz kaynaklara sahip genç bir senarist olan Yun Ji Ho, sakin ve düzenli hayatına girer. Çünkü Bu Benim İlk Hayatım, Koreli kadınların hem işyerinde hem de evde karşılaştıkları çeşitli sorunları çağrıştırıyor, annelik, taciz, cinsiyetçilik, cinsel saldırı konusunda toplumsal baskı.

18.Mirasçılar İMDb 8.6

Tacı isteyenlerin ağırlığı taşıması gerekir. Modern bir Külkedisi yeniden yapımına layık olan bu dizide, son derece zengin ailelerin oğullarının ve kızlarının, özellikle de basit bir hizmetçinin kızı Kim Tan ve Cha Eun Sang'ın hikayelerini takip ediyoruz. İkonik bir dram. Senaryo lambda ise, oyuncu ve aktris yelpazesi umut vericidir. Gerçekten de The Heirs'ın oyuncu kadrosu, gelecekteki dramaların ana rollerinin başlarını ortaya koyuyor.

19.Üçgen İMDb 7.4

Talihsiz bir kazanın ardından öksüz kalan üç erkek kardeş kendilerini ayrı bulurlar. İntikam arayışı ile karmaşık kişisel durumlar arasında üç kardeşin günlük hayatı alt üst olur. Çok ilginç ve özgün bir senaryo. Burada tüm sembolik ve gerçek biçimleriyle “üçgene” değiniyoruz. Suç işleriyle karışmış karmaşık bir aile meselesi ve sizi devam ettirecek bir dramınız var.

20.Kurtar Beni 2017 İMDb 8.3

Bir mezhebin etkisi altındaki genç bir kadın, kendisine yardım etmeye karar veren dört arkadaşından yardım ister. Çok ilginç senaryosu olan bir dizi. Burada, özellikle dini mezhepler bağlamında, Güney Kore'de çok var olan bir fenomen olan psikolojik etki sorunlarıyla ilgileniyoruz. Senaryo, kusursuz bir oyuncu kadrosunun iyi kamp kurduğu güçlü karakterler tarafından yüceltiliyor.

21.Descendants of the Sun İMDb 7.9

Yu Si Jin ve en yakın arkadaşı Seo Dae Yeong, Yu Si Jin'in komutanı olduğu Koreli özel kuvvetler biriminin bir parçasıdır. Kore dışındaki bir insani yardım misyonuna atananlar, cerrah Kang Mo Yeon liderliğindeki bir sağlık ekibiyle el ele çalışması gerekir. Her şeyin karşı çıktığı iki evren: Biri diğerlerini kurtarmak için bir hayatı sona erdirmeli, diğeri kurtarmak için savaşır. Buna, hem kahramanlar hem de ikincil karakterler açısından mükemmel bir oyuncu kadrosu ekleyebiliriz, bu da karakterleri sevimli kılar.

22.Maskenin Ustası İMDb 7.5

Onsekizinci yüzyıl. Joseon Hanedanlığı, kralı manipüle eden ve onunla savaşmaya çalışan herkese acımasızca kendini gösteren gizemli bir organizasyon olan Pyeonsu Grubu tarafından kontrol ediliyor. Oğlunun doğumunda kral itaatkârdır ama istifa etmedi; kendisine varisini Pyeonsu grubunun pençelerine bırakmayacağına söz verir ve bu nedenle, herhangi bir sindirme girişimine maruz kalmaması için prensin yüzünü bir maskenin arkasına saklamaya karar verir.

23.Altı Uçan Ejderha İMDb 8.0

Büyük uluslar kurulduğunda, kaçınılmaz olarak ideolojik ve politik çatışmalar vardır. Chosun Hanedanlığı kurulduğunda altı ejderhanın büyük güçlere sahip olduğu ve siyasi bakış açısını savunduğu söylenir. Bu ejderhalar, bakanlar tarafından yönetilen bir ülke isteyenlerle mutlak güç isteyenler arasındaki mücadelede kendilerini kutuplar arasında buldular.

24.Savaşçı Baek DongSoo İMDb 7.1

Bu hikaye Joseon hanedanlığı döneminde Kral Jeongjo'nun hükümdarlığı sırasında geçer; krallıkta dövüş sanatlarında devrim yaratan kahraman Baek Dong-soo'nun kaderini anlatıyor. Veliaht Prens Sado, Joseon'un ihtişamını yeniden canlandırmak istiyor; sembolik bir anıtı yok etti ve böylece rakiplerine ona saldırma fırsatı verdi.

Yeon Woo; asil bir aileden kızı; Veliaht Prenses ve geleceğin Kraliçe olması için seçildi; ama tahtın düşmanları onun ölümünü emreder. Herkes onun öldüğünü düşünse de; Yeon Woo, güçlü bir Şaman tarafından kurtarılır ve Şamanlar arasında büyütülür. Geçmişinin en ufak bir hatırası olmadan; saraya sekiz yıl sonra Şaman olarak döner; kral kendisini ona bağlı bulduğunda ve onun sevgili prensesine olan güçlü benzerliği onu etkilediğinde.

100 Days My Prince İMDb 8.4

100 Days My Prince, bir gün suikastçılar tarafından saldırıya uğrayan ve hafızasını kaybeden ve kraliyet sarayından 100 gün boyunca kaybolan veliaht prens Lee Yool'un hikayesini anlatıyor.

Uyandığında Lee Yul, Hong Shim'in evinde bulur. Kim olduğunu bilmeden, o ve babası yaralarını tedavi ediyor. Prens saldırı sırasında hafızasını kaybetti.

27.Kralın Yüzü İMDb 7.0

Kaderini yenip tahta çıkmak için yükselmeden önce 16 yıl veliaht prens olmasına rağmen neredeyse öldürülen ve tahtını inkar eden bir cariyenin oğlu Gwanghae'nin hikayesi. Adalet sistemi ulaşamayacağınız bir yerde olduğunda ne yapabilirsiniz? Ok Nyeo (Jin Se Yeon) hapishanede doğmuş bir kadındır. Yanlışlıkla bir suçla itham edilen birinin gölgesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlerinden bilen Ok Nyeo, doğru şeyi yapmaya kararlıdır.

28.Crash Landing on You (2019) İMDb 8.5

Yamaç paraşütü kazası sırasında, Güney Koreli varis Yoon Se-ri , Kore'nin askerden arındırılmış bölgesine iner ve Kuzey Kore ordusunda bir subay olan Ri Jeong-hyuk ile tanışır . Ri Jeong-hyuk onu sınırın ötesine geri göndermeye çalışırken , farklılıklarına ve aralarındaki anlaşmazlığa rağmen iki kahraman aşık olacak.

29.Itaewon Sınıfı (2020) İMDb 7.7

Güney Kore'nin en büyük catering şirketlerinden birinin varisinin babasının ölümünden intikamını almak isteyen Park Saeroyi hapishaneye gönderilir. Yıllar sonra, Seul'ün gözde Itaewon bölgesinde kendi restoranını aklında tek bir fikirle açtı: talihsizliğinden sorumlu olan şirketi ve başkanını yok etmek. Bunu yapmak için, hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için yetenekli ve motive olmuş uyumsuzlardan oluşan bir ekibi bir araya getiriyor.

30.Holo Aşkım (2020) İMDb 7.3

Yüzleri tanıyamamasına neden olan prosopagnoziden muzdarip olan Han So Yeon, yavaş yavaş kendini dünyadan koparır. Çalışması için yepyeni bir holografik programın testçisi oluyor: son teknoloji gözlükler kullanılarak görülebilen yapay zeka. Bu görüşme sırasında programla duygusal bir bağ kurar ve bu da kurtarıcı bir psikolojik desteğe dönüşür. Yaratıcısına fiziksel olarak benzeyen "Holo", yine de tamamen farklı bir kişiliğe sahiptir. Üç karakter karşı karşıya geldiğinde, dünyaları yepyeni bir boyut kazanır.

31.Romantizm Bir Bonus Kitaptır (2019) İMDb 8.6

İşsiz olan eski bir popüler editör Kang Dan-Yi , iş bulmak için özgeçmişini tahrif eder. Genç dahi yazar ve nişanlandığı yayınevinin baş editörü Cha Eun-Ho ile buluşması, tekil bir aşk hikayesinin doğmasına neden olacak ama hepsi şefkatle. Oyuncu kadrosunda, drama severler iki büyük Koreli yıldızı tanıyacak.

32.Hospital Playlist İMDb 7.1

Hospital Playlist' 1999'da tıp fakültesine girdikten sonra arkadaş olan beş doktorun hikayesini anlatıyor. Çeşitli hastalarla uğraşmak zorunda kaldıkları, kişisel zamanlarını feda ettiklerini göreceksiniz. Doktorların günlük sorunları ile karşı karşıya kalıyorlar.

Bir gün, Yoon Se-ri Güney Kore'nin Seul kentinde kısa bir yamaç paraşütü yolculuğuna çıkarken bir kasırga onu yere serer ve onu alıp götürür. Kendini Kuzey Kore'de (Güney Korelilere yasak olan bir alan) DMZ ormanında bulmak için uyanır. Orada Kuzey Kore ordusunda subay olan Ri Jeong-hyuk ile tanıştı.

34.I'll Go To You When The Weather İMDb 7.2

Çellist Hae Won (Park Min Young), sıcak bir karaktere sahiptir ancak birçok talihsiz deneyimin ardından aşktan vazgeçmiştir. Başkentte yaşıyor ama büyük bir şehirde hayat ona ağırlık veriyor. Böylece bir gün, Seul'ün telaşlı hızından uzak, kırsal kesimde küçük bir köy olan memleketine dönmeye karar verir.

35.Kızıl Kalp İMDb 7.3

Bu dizi için çok fazla gözyaşı döküldü. Film müziği tek kelimeyle muhteşem.

Bu dramayı size sadece tavsiye edebilirim. Dramanın başlangıcı, dramın ortasında karanlığa ve acıya yol açmak için taze, hafif ve eğlenceli. Setler, dönem kostümleri çok güzel. Bu dramayı tahttan indirmenin çok zor olacağını düşünüyoruz.

36.Güçlü Kız Bong-Soon (2017) İMDb 6.7

Dizi tuhaf, tuhaf ve eğlenceli. Ciddi bir drama aramadığınızda, hikayeye girmekten memnuniyet duyarız. Çift çok tatlı. İlk Kore dizileri adını yazdıran dizi ciddi bir hayran kitlesi ile de öne çıkmayı başarıyor. Oldukça keyifli bir dizi istiyorsanız tavsiye ederiz.

37.Tünel İMDb 8.8

Zaman atlaması nedeniyle kötü bir şekilde başlamış olabilecek polis soruşturması. Yine de başarı harika. Oyuncular rollerini iyi emiyorlar. Soruşturmayı takip etmeyi ve kendimi bir müfettiş olarak seçmeyi çok sevdim. Duygu garantilidir.

Doktor Jhon İMDb

A'dan Z'ye sevdiğim tıbbi bir drama. Oyuncular için, senaryo, yönetmenlik, film müziği, aktarılan duygular. Ötenaziden bahseden çok güncel bir drama (2019'da). İyi mi ? Yanlış mı? Bu tür bir kararı kim verebilir? Arka planda iyi anlatılmış ve muhteşem bir aşk hikayesi. Bu bir dram, burada komedi yok, sadece duygular var.

39.Otel Del Luna İMDb 8.1

Seul'de bulunan Hotel Del Luna, diğer otellere benzemiyor - misafirlerinin hepsi hayalet. Bin yıldır otelde mahsur kalan Jang Man-wol, yeni yönetici Goo Chan-seong ile tanışır.

Nokdu Masalı İMDb 7.3

Jeon Nok Du bir gün ailesine saldıran bir suikastçı çetesi tarafından saldırıya uğrar. Ondan kurtulmayı başarır ve takip ettiği birini başkente yaralar. Böylece, onu erkeklerin sürgüne gönderildiği dullar köyüne götürecek olan bir kadınla ilgili olduğunu anlar.

41.İç Güzellik İMDb 8.0

Ünlü aktris Han Se-gye'nin (Seo Hyun-jin) aşk hikayesi. Sıkıntılarıyla tanınır ve birçok söylentiye konu olur. Hayatı bir gizem ama aslında alışılmadık bir fenomenden muzdarip. Her ay, bir noktada, görünüşü farklı bir kişiye göre değişir.

42.Kral: Youngwonui Gunjoo İMDb 6.9

Hikaye, insan dünyasında bir tanrı tarafından serbest bırakılan iblislerin açtığı paralel bir dünyanın kapılarını kapatmaya çalışan bir Kore İmparatoru Lee Gon ve deneyen bir dedektif Jung Tae-eul'un hikayesidir.

43.Çaylak Tarihçi Goo Hae-Ryung İMDb 7.8

Joseon döneminde, cesur Goo Hae-ryung, kadın tarihçiler için ayrılmış resmi bir konumdan haberdar olur ve bir mahkeme akademisyeni olarak yeni bir hayata başlar.

44.Gizli Çocuk İMDb 9.0

Hong Jo, insan formuna dönüşüm sanatında ustalaşmış bir kedi. Sahibi için insan olmak ister ve onun yanında kalmak için ikili bir hayat yaşamaya başlar. Kim Sol Ah, 20'li yaşlarında bir kadın. İnsanları sever ve sevdiklerini korumaya çalışır. Bu nedenle, birçok kedi benzeri insanı kendine çekiyor.

45.Misaeng İMDb 8.2

Jang Geu-Rae, tüm çocukluğunu profesyonel bir go oyuncusu olmak için eğitti, ancak bu hayali gerçekleştiremedi. Şimdi bir yetişkin, bahsetmeye değer diplomaları veya nitelikleri yok ve tuhaf işler biriktiriyor.

46.Dramaworld İMDb 6.7

Genç bir öğrenci ve Kore dizisinin hayranı, bir gün kendini en sevdiği dizinin gidişatını değiştirme gücüne sahip olduğu büyülü bir evrene taşınmış bulur.

Sırtlan İMDb 6.9

Bu iki rakip avukat için, anahtar olarak büyük müvekkillerle amaçlarına ulaşmak ve hırslarının önündeki engelleri kaldırmak için tüm yollar iyidir. Heyecan arayanlar için oldukça ideal dizilerden biridir.

48.Karşıt Olmayan Arka Plan İMDb 6.3

Bu melodrama, 2006'da Sin Joon Young (kim Woo Bin), Seul'deki bir Halk Lisesi'nde No Eul (Hae Suzy) ile ilk tanıştığı zaman başlıyor. Genç lise öğrencisi, birlikte birkaç dakika geçirdikten sonra Joon Young'a aşık olur, ancak ona karşı olan hislerinin farkında değildir ve itiraf etmek istemez.

49.It's Alltring İMDb 6.2

Ji Hae Su (Gong hyo Jin), bir televizyon röportajında ​​romancı yazar ve radyo DJ'i Jang Jae Yeol (Jo In Sung) ile tanıştığı sırada psikiyatri alanında çalışıyor. Daha sonra Hae Su'nun yaşadığı aynı konakta tanışırlar ve sonunda Hae Su'nun diğer iki kişisi ve arkadaşıyla birlikte yaşamaya başlarlar. Sonunda birbirlerini severler ve birbirlerine yardım ederek zayıf yönleriyle savaşırlar.

50.She Was Pretty Offical Treiler İMDb 8.6

İki genç ortaokuldan beri birbirlerini seviyorlar ama yetişkin olduklarında çok değiştiler. Ji Seong Joon (Park Seong Joon) o sırada ortaya çıktığı konusunda kendinden emin ve Kim Hye Jin (Hwang Jung Eun) kolejde en popüler olanıydı.