Koronavirüse karşı ‘Acı Reçete’ sergisi

Borusan Contemporary, 1998’de İstanbul’da kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul’da sürdüren :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin (Yasemin Baydar, Birol Demir) Kovid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu “Acı Reçete #02” sergisini sanatserverlerle buluşturuyor.



Borusan Contemporary’nin Perili Köşk’teki ana galeri mekânına kurulan Puff Out yerleştirmesinden oluşan sergi, Borusan Contemporary’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 7/24 yapılacak canlı yayın aracılığı ile izleyiciyle buluşuyor.



Farklı bir bakış



Sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Perili Köşk’teki performatif yerleştirme, hareketli kamera sistemi aracılığıyla koreografik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sergi, sahip olduğu çok katmanlı yapıyla izleyicilere farklı bir görsel tecrübeyi sunuyor. Güncel koşullar nedeniyle değişen mekan-yapıt-izleyici ilişkilerine farklı bir bakış öneriliyor.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği “Acı Reçete #02” aynı zamanda İstiklal Caddesi’nde bulunan Borusan Müzik Evi binası vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 yapılan canlı yayınla da izleyicilerle buluşacak.



Yanar döner simler

Sergi, :mentalKLINIK’in 8 adet robot süpürgesi ve simden oluşan “Puff Out” yerleştirmesinin Perili Köşk’ten canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşuyor. Robotların pırıltılı, yanar döner renkli simlerle kaplı mekanda görev odaklı ve özerk hareketlerinden oluşan anlık ve çarpıcı desenleri, çevrimiçi sistemler aracılığıyla gerçeğe eşzamanlı olarak internete aktaran yerleştirme, izleyiciler tarafından dijital olarak takip edilebilecek.



31 Ocak’a kadar sürecek Acı Reçete #02, günümüzdeki gözetleme teknolojilerine, veri odaklı güvencesiz yaşamlarımıza, teknoloji ve servis odaklı öznelliğimizin yarattığı belirsizliğe karşı üretken, sorgulayıcı ve kışkırtıcı bir tavır olarak dikkati çekiyor.