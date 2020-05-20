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20.05.2020 - 13:01 |

LP Birlikte Güzel Ev konserinde

"Lost On You" şarkısıyla dünyanın her yerinde bir büyük ses getiren, Amerikalı sanatçı LP, 25 Mayıs Pazartesi akşamı Birlikte Güzel Ev’de konserlerinin konuğu olacak.

LP Birlikte Güzel Ev konserinde

Birlikte Güzel’in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı “Ev’de” konseptli canlı müzik buluşmaları geçtiğimiz Mart ayında başladı.

Farklı evlerde, birlikte müzik dinleyebilmek için başlatılan ve bugüne kadar yerli sahnenin en değerli isimlerini müzikseverlerle buluşturan “Ev’de” konser serisi, bu kez 25 Mayıs Pazartesi akşamı saat 22:00’de tüm dünya listelerinde zirveyi gören LP’yi ağırlayacak.

@birlikteguzel hesabı üzerinden sevenleriyle buluşacak İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı LP, profesyonel müzik hayatına müzik dünyasının önemli isimlerine söz yazarak başladı. 2001 yılında Heart-Shaped Scar isimli ilk albümünü çıkaran LP, geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa’da büyük ses getiren, 2016 yılının en popüler şarkılarından biri olan ve Türkiye’de de yılın en iyi şarkısı seçilen “Lost on You” ve diğer popüler parçaları “Other People”, “Muddy Waters”, “Girls Go Wild”ve “When We’re High” ile ismini dünya çapında duyurdu.

 

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