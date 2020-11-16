Malatya Film Festivali için başvurular başladı

Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl 1-5 Aralık 2020 tarihleri arasında 10. kez gerçekleşecek. Türkiye ve Dünya sinemasının en güncel ve nitelikli örneklerini Malatyalılar ile buluşturmak ve sinema sanatının etkileyici dili ile Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yapılan festival, bu yıl pandemi kurallarına uygun ve gerekli tüm önlemlerin alınmasıyla fiziki olarak sinema salonları ve dijital olarak gerçekleşecek gösterim ve etkinliklerden oluşacak.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100 bin TL’lik En İyi Film ve Arslantepe Kral Tarhunza ödülünün sahibi olacak. Yarışmada 10 bin TL değerinde ödül dağıtılacak kategoriler ise En İyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, Ulvi Saran En İyi İlk Film, Fahri Kayahan En İyi Müzik ve En İyi Kostüm / Sanat Yönetimi olacak. Festivalde ayrıca Umut Veren Oyuncu Ödülü ve Kemal Sunal İzleyici Ödülü de sahibini bulacak. Festivalin Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’nda ise En İyi Kısa Film ödülünün sahibine 10 bin TL’lik ödül takdim edilecek.