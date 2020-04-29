"Nazım'a Armağan" İKSV Youtube hesabında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği 2002 tarihli “Nâzım’a Armağan” oyununun kaydını dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor. Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal’ın tasarladığı ve yönettiği “Nâzım’a Armağan”, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Türk dilinin büyük şairi Nâzım Hikmet’in doğumunun 100. yılı sebebiyle UNESCO tarafından “Nâzım Hikmet Yılı” ilan edilen 2002 yılında, 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin Açılış Gösterisi olarak Rumeli Hisarı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen “Nazım’a Armağan”, aynı zamanda İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk yapımı olma özelliğini taşıyor. Genco Erkal’ın Nâzım Hikmet’in şiirlerinden tasarlayıp yönettiği bu çalışmada Türkiye’de tiyatronun, müziğin, çağdaş dansın değerli sanatçıları Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay ve Işık Yenersu yer aldı. Büyük beğeni toplayan bu çalışmanın koreografisini Zeynep Tanbay, müzik direktörlüğünü Selim Atakan, sahne tasarımını Metin Deniz, kostüm tasarımını Artizan-Bilge Mestçi, ışık tasarımını ise Kemal Yiğitcan üstlendi.

Nâzım Hikmet’in 100. yaş kutlamalarına bir katkı olarak tasarlanan “Nâzım’a Armağan” oyununun kaydının yanı sıra projenin prova sürecine odaklanan, Hüseyin Karabey imzalı “Şiirden Sahneye: Nâzım’a Armağan” belgeseli de 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren İKSV YouTube kanalında izlenebilecek. Prova sürecini belgeleyen “Şiirden Sahneye: Nâzım’a Armağan” belgeseli, 2004 yılında 1. Akbank Kısa Film Festivali’nde gösterilmişti.

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