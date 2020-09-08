Onar Venedik Cam Haftası’nda

Venedik’te Türkiye cam sanatı ve tarihini temsil edecek sanatçı, Venedik Cam Haftası’na yeni çalışması ENCODE ile yer alacak. Felekşan Onar, 2018’de “41X” isimli cam köprü enstalasyonu, 2019’da da “Esma” kısa filmi ve her iki yıl da organizasyonunda yer aldığı “İstanbul-Murano: Bir Cam Yolculuğu” konferans serisi ile katılım göstermişti.



