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08.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Onar Venedik Cam Haftası’nda

Bu yıl 13 Eylül’e dek Venedik’te gerçekleşecek 4. Venedik Cam Haftası’na Türkiye’den cam sanatçısı Felekşan Onar davetli olarak katılıyor.

Onar Venedik Cam Haftası’nda

Venedik’te Türkiye cam sanatı ve tarihini temsil edecek sanatçı, Venedik Cam Haftası’na yeni çalışması ENCODE ile yer alacak. Felekşan Onar, 2018’de “41X” isimli cam köprü enstalasyonu, 2019’da da “Esma” kısa filmi ve her iki yıl da organizasyonunda yer aldığı “İstanbul-Murano: Bir Cam Yolculuğu” konferans serisi ile katılım göstermişti.

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