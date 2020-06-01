Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri evinizde

Yeniden ziyarete açılmak için geri sayıma başlayan Pera Müzesi, koleksiyon sergilerini ekranları başında incelemek isteyen sanatseverler için yeni bir video dizisi hazırladı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları’ndaki eser ve objeleri daha yakından tanıma imkânı sunan videolar, Pera Müzesi YouTube kanalından izlenebiliyor. Ziyaretçilerin detaylı inceleme fırsatı bulamadıkları, ancak tuvalin ardında ilginç hikâyeler barındıran tablolar ve mevcut koleksiyon sergilerinde yer almayan sıra dışı objeler, Pera Müzesi sergiler ekibinin anlatımıyla ekranlara taşınıyor.

Anadolu ve İstanbul’a adanmış bir koleksiyondan hikâyeler

Şu ana kadar yayınlanan bölümlerde, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Sorumlusu Ulya Soley, koleksiyondaki tabaklardan yola çıkarak Brabantlı Genevieve Efsanesi'ni sanatseverlerle paylaşırken; Oryantalist Resim Koleksiyonu Sorumlusu Barış Kıbrıs da Jean-Baptiste Vanmour’un, Venedik balyosunun Topkapı Sarayı’na yaptığı ziyareti betimleyen tablo serisinin hikâyesini anlattı. Önümüzdeki günlerde Antoine de Favray imzalı üç tablonun hikâyesi daha Barış Kıbrıs’ın anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak; Pera Müzesi’nin beğenilen tabloları arasında yer alan Vergennes Kontu Gravier ve eşinin portreleri ile Favray’nin yine bu dönemde çizdiği İstanbul panoraması yakın plan görüntülerle mercek altına alınacak. Serinin diğer bölümlerinde ise, Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri Koleksiyonu Sorumlusu Hazel Özmen, Orta Tunç Çağı’ndan (MÖ 3000 civarı) günümüze Anadolu’da kullanılmış 10 bine yakın ağırlık ve ölçü aletine ev sahipliği koleksiyonun en önemli temalarından biri olan Antik Çağ pazarlarını ve bu dönemki ölçü sistemlerine ilişkin ilginç detayları anlatacak.

Dijital yayınlar, koleksiyon katalogları ile daha da genişledi

Koleksiyonlardan hikâyelerin YouTube’ya yayınlanması ile eşzamanlı olarak, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları’na ait kataloglar da dijitalleştirilerek, Pera Müzesi web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak erişime açıldı.