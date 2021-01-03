03.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Sanal dedektifler’ sergileri geziyor
İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor.
-7 yaş gurubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez’in seslendirdiği Sesli Tur, sanat yapıtlarının özelliklerini bulmacalarla işleyen eğlenceli bir oyun. Sanat yapıtlarına dikkatli bakmayı teşvik eden Soru Kartları, yapıtları incelemeye yönelik sorular içeriyor. Bilgi Kartları ise sanat çalışmasının ayrıntılarını keşfetmek ve sanatçının hayat hikâyesini öğrenmek için hazırlandı. Sanal tur içinde yer alan Sanatçıların İzinde adlı etkinlik videoları ise çocuklara, sanat çalışmalarından ilham alarak evde yapabilecekleri etkinlik önerileri sunuyor.