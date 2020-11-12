Şermin Yaşar’dan yeni kitap Deli Tarla

Okurların klasik öykücülüğümüzün tatlarını bulacağı Şermin Yaşar öyküleri acı ile hüznü, gözyaşı ile tebessümü aynı satırlarda harmanlıyor. hayatın sıradan görünen ama büyük deneyimler, büyük acılar ve görünmez tebessümler barındıran anlarına odaklanan yazar, bizlere siyah-beyaz dönemlerin duyarlılığıyla bezenmiş insan öyküleri sunuyor.

Her bir kitabıyla çok kısa sürede yüz bin satış rakamını aşan, Şermin Yaşar, okurlarıyla arasındaki bu özel bağı her yeni öyküsüyle daha da güçlendiriyor.

Bazen hayat gizler kendini… Sımsıkı çekilmiş perdelerin ardına saklanan utangaç eviçlerinde, kapıların ardında, güneşin terk ettiği sokaklarda, o bıyıkaltı gülüşlerde, mühürlenmiş ağızlarda, yüze düşen gölgelerde, ketum yüreklerde, harflerin kıvrımlarında, kelimelerin dilsizliğinde, sonsuz susuşlarda, hiç düşülmeyen yollarda, hep beklenen aşklarda, hiç beklenmedik sonlarda gizler kendini hayat…

Ta ki bir yazar onu bulup çıkarıncaya dek.

Ta ki bir yazar onu bize anlatıncaya dek.

Deli Tarla gibi coşkulu, beklenmedik ve merhamete muhtaç…