Siyahları beyazlar seslendirmeyecek

Yapımcıların bu kararı, 1989 yılında başlayan dizinin Amerikan versiyonunda Hint kökenli bir bakkal olan Apu Nahasapeemapetilon’ı seslendiren beyaz aktör Hank Azaria’yı da kapsıyor. Bu karakter, uzun bir süredir ırkçı bir stereotip olarak görülüyor. Aktör Azaria geçen ocak ayında yapımcılarla anlaşmalı bir şekilde bu rolü bıraktığını duyurmuştu.Dizinin yapımcısı Fox Stüdyoları, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Simpsonlar’da bundan sonra beyaz olmayan karakterleri beyazlar seslendirmeyecek” diye belirtti.

Bu değişiklik aynı zamanda beyaz aktör Harry Shearer tarafindan seslendirilen Dr. Hibbert karakterini de etkileyecek. Shearer, dizide Homer Simpson’ın patronu Bay Burns’den neşeli komşu Ned Flanders’a kadar başka pek çok karakteri de seslendiriyor. Simpsonlar’a dair bu duyuru, “Family Guy”da siyah Cleveland Brown karakterini seslendiren beyaz aktör Mike Henry’nin bu rolü bıraktığını twitter’da açıklamasının ardından geldi. Henry, “Family Guy’da Cleveland’ı 20 yıl boyunca oynamak bir onurdur. Bu karakteri seviyorum ancak farklı renkten karakterleri o renkten insanlar canlandırmalı. Bu nedenle, bu rolü bırakıyorum” diye yazmıştı.