“The Matrix 4”e yeni vizyon tarihi

Film, planlanan gösterim tarihi olan 21 Mayıs 2021’den 1 Nisan 2022’ye ertelendi. Çekimlerine şubat ayında San Francisco’da başlanan “The Matrix 4”ün Berlin’deki çekimleri mart ayında koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda devam etmesi planlanıyor ve filmin yapımcısı Warner Bros.’un yeni çekim takvimiyle 2022 baharındaki tarihi belirledi. Lana Wachowski‘nin yazıp yönettiği The Matrix 4’da Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity rolleriyle yeniden izleyiciyle buluşacak.