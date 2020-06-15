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15.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“The Matrix 4”e yeni vizyon tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle prodüksiyonuna ara verilen “The Matrix 4”in yeni vizyon tarihi açıklandı.

“The Matrix 4”e yeni vizyon tarihi

Film, planlanan gösterim tarihi olan 21 Mayıs 2021’den 1 Nisan 2022’ye ertelendi. Çekimlerine şubat ayında San Francisco’da başlanan “The Matrix 4”ün Berlin’deki çekimleri mart ayında koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda devam etmesi planlanıyor ve filmin yapımcısı Warner Bros.’un yeni çekim takvimiyle 2022 baharındaki tarihi belirledi. Lana Wachowski‘nin yazıp yönettiği The Matrix 4’da Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity rolleriyle yeniden izleyiciyle buluşacak.

 

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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