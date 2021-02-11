Ünlü senarist Carriere hayatını kaybetti

Ailesi senaristin doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı. Fransız senarist, 2015 yılında Akademi Onur Ödülü’ne değer görülmüş, en son Philippe Garrel’in “Le sel des larmesen” (2020) adlı filminin senaryosuna imza atmıştı. Carriere senaristliğinin yanı sıra 1963 yılında, Pierre Étaix ile yazıp yönettiği kısa metrajı “Heureux Anniversaire”le En İyi Kısa Film dalında Akademi Ödülü kazanmıştı. Carriere’nin Luis Bunuel ile uzun yıllara yayılan iş birliğinde birlikte çalıştıkları filmler arasında “Le journal d’une femme de chambre” (1964), “La voie lactée” (1969), “Gündüz Güzeli / Belle de Jour” (1967), “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği / Le charme discret de la bourgeoisie” (1972) ve “Arzunun O Belirsiz Nesnesi / Cet obscur objet du désir” (1977) de yer alıyordu.