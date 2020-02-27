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27.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Vincent Van Gogh’un bilinen tek kara kalem portresi İlk kez The British Museum’da

The British Museum, ilk kez Van Gogh’un yapmış olduğu kara kalem portreyi “French Impression” başlıklı sergiside sanatseverlere sunuyor.

Vincent Van Gogh’un bilinen tek kara kalem portresi İlk kez The British Museum’da

The Art Newspaper’da yer alan habere göre Van Gogh’un doktoru Paul Gachet’ın portresi, Gachet’ın oğlu tarafından 1923 yılında müzeye bağışlanmıştı. Van Gogh’un yaptığı tek kara kalem portre olan eser, 15 Haziran 1890’da Dr. Gachet’ın evinde çizilmişti. Van Gogh, eserde doktoru derin düşüncelere dalmış, melankolik bir havayla ve piposuyla tasvir ediyor.

Dr. Gachet’ın oğlunun 1923 yılında British Museum müdürü Campbell Dogson’a gönderdiği mektupta kendi el yazısıyla “L’Homme à La Pipe”in bir kopyasını müzeye bağışladığı yazıyor. Mektubun devamında ise “Vincent, Auvers’de babamla tanıştı. Sadece bir arkadaşla değil aynı zamanda baskı için gerekli malzemeyi yerleştiren bir modelle de tanışmış oldu” diye yazıyor.


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