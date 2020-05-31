‘Yaprak’ dijitalde

15 günde bir yayımlanan 28 sayılık dergi, 1 Ocak 1949 - 1 Haziran 1950 arasında Ankara’da basıldı. 1948 yılında Millî Eğitim Bakanlığı‘nın Tercüme Bürosu’ndaki işinden ayrılan Orhan Veli; Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Necati Cumalı, Sabahattin Eyüboğlu, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday gibi arkadaşlarıyla bir dergi çıkarmaya karar verdi. Orhan Veli’nin yazı işleri müdür olduğu ve fiilen sahibi gösterildiği Yaprak dergisi, 15 günde bir okuruyla buluştu. İlk sayısı 1 Ocak 1949’da çıkan dergide Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi gibi şair ve yazarların eserleri yayımlandı.

Zorlukla çıkardı

Garip akımından şair ve yazarlar, Nâzım Hikmet‘in hapishaneden çıkarılması için açılan “Nâzım’ı Kurtarma” kampanyasını üç günlük açlık greviyle desteklediler. Bu dönem Yaprak dergisinde de yansıtıldı. Dergiyi sürdürebilmek için ceketini bile satan Orhan Veli, son sayıyı yayımlayabilmek için ise Abidin Dino‘nun kendine hediye ettiği resimlerini satmak zorunda kaldı. Orhan Veli’nin trajik ölümünün ardından dergi, 1 Şubat 1951’de arkadaşları tarafından, şairin anısına Son Yaprak adıyla çıkarıldı. Tek sayı olarak basılan bu dergide Orhan Veli’nin daha önce görülmeyen şiiri “Aşk Resmi Geçidi” yayımlandı. Derginin tıpkıbasımı Milliyet Sanat dergisi tarafından 1981 yılında ek olarak verilmişti. Derginin çıkan bütün sayılarına https://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/yaprak/ adresinden ulaşılabilir.