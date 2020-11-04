‘Yatay mimari yaşam kalitesini artırdı’

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahsin Turgay, araştırma görevlisi olarak çalıştığı yıllardan günümüze depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem sonrası yapıların güçlendirilmesi, yapı elamanı olarak kolonların güçlendirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştiyor. 99’ depreminden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Sakarya o günden bu yana yatay mimariye geçişin de planlı bir şekilde gerçekleştiği noktalardan. Aynı zamanda Sakarya Büyük Şehir Belediyesi, Mimari Estetik Komisyon Başkanı olan Prof. Dr. Turgay, “Kent, Sakarya doğasına saygılı, engelsiz tasarımlarıyla, bisiklet yollarıyla, şehir sakinlerinin kendilerini daha iyi hissettirecek şekilde, bilinçli bir büyüme kaydetmekte” diyor. Prof. Dr. Tahsin Turgay’la Sakarya’nın dönüşümünü konuştuk.

- Gündemimiz bir kez daha deprem... Sakarya 1999 depreminden çokça etkilendi. Kent depremden sonra nasıl bir mimari dönüşüm geçirdi?

1999 depreminde büyük hasar alan Sakarya 10 sene içerisinde kendini yeniledi. Şehir planlanırken, zemin taşıma gücüne göre önce 2 kat sonrasında ise 3 katı geçmeyecek şekilde yapılar tasarlandı. Üç katı geçmeyen yapılar, yatay mimarinin gelişimini sağlayarak insan yoğunluğunu düşürüp, yeşil alan yüzdesini artırarak şehrin yaşam kalitesini artırdı. Şehirleşme olurken imar planlarından, mimariye; tarihi dokudan, çevre ve doğa koşullarının dikkate alınarak yapılması önemli. Çünkü kent; alt yapısıyla, üst yapısıyla, doğaya uyumuyla ve estetik yapısıyla bir bütün. Sakarya Büyük Şehir Başkanı Ekrem Yüce, bu bütünü korumak için tüm samimiyetiyle çalışıyor. Ben de Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyon Başkanı olarak ve komisyon üyelerimizle kent dokusuna değinen projelerin yapılması için büyük bir titizlik göstermekteyiz. Kent, Sakarya doğasına saygılı, engelsiz tasarımlarıyla, bisiklet yollarıyla, şehir sakinlerinin kendilerini daha iyi hissettirecek şekilde, bilinçli bir büyüme kaydediyor.

Bağımsız topluluklar sanatın önemli parçası’

- Şehrin mimari dışında kültür sanat alanında neler yapılıyor, bir üniversite şehri de olan Sakarya’yı bu yönüyle anlatabilir misiniz?

Son yıllarda Sakarya’nın, özellikle kültür ve sanat etkinlikleri açısından çok zengin bir şehir haline geldiğini söyleyebilirim. Hem sergi hem sinema ve tiyatro salonuna sahip olan Ofis Sanat Merkezi, kitapçısı ve kafeteryasıyla sanat buluşmalarının önemli mekanlarından biri. Ayrıca, biri Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından diğeri Serdivan Belediyesi tarafından kurulmuş iki büyük akademi, Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki önemli isimlerini; söyleşiler, film gösterimleri, sergiler ve seminerler kapsamında düzenli olarak şehre getiriyor.