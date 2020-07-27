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27.07.2020 - 07:00 |

Zeynep Dadak ve Deniz Tortum 19. DokuFest’te

Mavi Dalga”nın yönetmeni Zeynep Dadak imzalı “Ah Gözel İstanbul” ve Deniz Tortum’un belgeseli “Maddenin Halleri”, 7-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 19. DokuFest’e seçildi. Kosova’da düzenlenen ve bu yıl online olarak yapılacak DokuFest’te 51 ülkeden 90 film yer alıyor. “Ah Gözel İstanbul” ve “Maddenin Halleri” festivalin Balkan Belgeselleri Balkan Dox bölümünde gösterilecek.

Zeynep Dadak ve Deniz Tortum 19. DokuFest’te

“Ah Gözel İstanbul”, 17. yüzyılda yaşamış Eremya Çelebi Kömürciyan’ın “17. Asırda İstanbul Tarihi” eserinden ilham alan deneysel bir belgesel. “Anadolu Turnesi” ve “Sel Yatağı”na imza atan Deniz Tortum’un yeni filmi Maddenin Halleri” ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geçen bir belgesel. Film dünya prömiyerini bu yılın başında Rotterdam Film Festivali‘nin Bright Future bölümünde yapmıştı.

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