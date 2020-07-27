Zeynep Dadak ve Deniz Tortum 19. DokuFest’te

“Ah Gözel İstanbul”, 17. yüzyılda yaşamış Eremya Çelebi Kömürciyan’ın “17. Asırda İstanbul Tarihi” eserinden ilham alan deneysel bir belgesel. “Anadolu Turnesi” ve “Sel Yatağı”na imza atan Deniz Tortum’un yeni filmi Maddenin Halleri” ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geçen bir belgesel. Film dünya prömiyerini bu yılın başında Rotterdam Film Festivali‘nin Bright Future bölümünde yapmıştı.