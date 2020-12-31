Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye'ye geliyor

Yeni yılda Türkiye’de de satışa sunulacak olan Silence, hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun modelleri ile sadece elektrikli motosiklet üretimine odaklanan yayılma stratejisiyle dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen şehirlerinde kendine özel mağazaları ile farklılaşan ve elektrikli motosiklet dünyasına premium dokunuşu getiren marka, Türkiye’de seçkin lokasyonlarda ve internet üzerinden sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla üç modeli ile Türkiye’de satışa sunulacak Silence; kişisel şehir içi ulaşım için S01 modeli ile ön plana çıkarken, S02 modelinin iki ayrı versiyonu hem bireysel ulaşım hem de dağıtım sektöründe kullanıma uygun tasarımıyla 2021 yılı Ocak ayında sahipleriyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen otomobil ve motosiklet markalarını ülkemizde başarıyla temsil eden Doğan Trend Otomotiv yatırımlarına hızla devam ediyor. Özellikle son dönemde elektrikli otomobil ve motosikletleri odağına alarak yeni markalarla adını daha çok duyurmaya başlayan Doğan Trend Otomotiv, 2020’nin son döneminde

Avrupa’da lider, İspanya’da %80 pazar payına sahip ve üretimde yıllık 10 bin adede ulaşan elektrikli motosiklet markası Silence’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu.

“Bireysel kullanımın yanında polis, jandarma gibi zorlu şartlarda dahi kullanıma uygun tasarlanmış ticari modelleri de bulunan Silence’ın, Türkiye’de büyük talep göreceğine inanıyoruz” diyen Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin, ilk etapta doğrudan satış modeli ile ilerlemeyi düşündüklerini ancak oldukça yoğun bayilik talepleri aldıklarını ve işinin ehli ve portföyü premium olan noktalarla özel anlaşmalar yapabileceklerini belirtti.

Yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir mobiliteyle destekleyen motosikletlerin üreticisi Silence, günümüz toplumunun değişen yapısı doğrultusunda ulaşım ihtiyaçlarını iyileştirmek adına sürdürülebilir ürünler ortaya koyuyor. Pili çıkartılabilen ve adeta bir bavul gibi taşınabilen bataryası evde şarj edilebilme özelliğine sahip. Buna ek olarak bataryası aynı zamanda uygun aparatlarla kişisel enerji santrali olarak da kullanılabiliyor. Motosiklet severlerin elektrikli motosiklete bakış açılarını değiştirecek, sağlamlığı, atikliği ve en önemlisi sıradışı frenleme kabiliyeti ile kentli bir motosiklet sürücüsünün tüm beklentilerini karşılayan Silence, ürün yelpazesinde benzinli motosikletlerle rekabet edebilecek kişisel kullanıma yönelik ilk elektrikli modelleri de sunan marka olarak ayrı bir öneme sahip.

Premium Elektrikli Motosikletin Öncüsü!

Motosiklet pazarının yenilikçi ihtiyaçlarına uygun olarak 2 ve 3 tekerlekli elektrikli araçları tasarlayıp, geliştirip, üreten Silence’ın merkezi İspanya’nın Barselona kentinde bulunuyor. Yıllık 10 bin scooter ve 12 bin batarya paketi üretim kapasitesiyle en hızlı büyüyen şirketler arasında gösterilen ve birçok ödüle layık görülen Silence, İspanya’da tek ve Avrupa’da ise ikinci büyük motosiklet - akü geliştiricisi olarak biliniyor.

3 Farklı Modeliyle Şimdi Türkiye’de!

Doğan Trend Otomotiv’in, Silence ürün ailesinden Türkiye pazarına sunduğu elektrikli motosikletler arasında S01 ve S02 modelleri yer alıyor. Bu modellerden S01; 7kW’lık güçlü motoru ile 100 km/s hıza çıkarken, ekonomik modda 100 km’ yi aşan menzili ile şehir içi ulaşım için verimli bir çözüm sunuyor. S02 modeli 1,5 kW ve 7kW motor güçlerine sahip iki ayrı versiyonda, ister kişisel kullanıma uygun ister dağıtım sektöründe kullanıma uygun olarak satışa sunulacak. S02’nin 1,5 kW’lık motora sahip versiyonu maksimum 45 km/s hıza çıkabilirken, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek ve 5,6 kWh kapasiteli pili le 125 km’lik bir menzile sahip olacak. S02’nin bir diğer 7kW’lık motora sahip versiyonu ise 90 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve A1 sınıfı motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Bu versiyon 5,6 kWh’lık pili ile yaklaşık 150 km lik menzile sahip.